‘Pesticiden in landbouw grote oorzaak van dramatische afname vogelpopulatie in Europa’

De gele kwikstaart komt in de knel doordat voedsel – zoals insecten – door pesticiden verdwijnt. Beeld Getty Images

Als je kijkt naar de ogenschijnlijk groeiende kolonies parkieten, duiven en meeuwen in Amsterdam zou je het niet zeggen, maar het gaat slecht met de vogels in Europa. Bar slecht.

Vergeleken met veertig jaar geleden worden in Europa jaarlijks 550 miljoen minder vogels geteld. Dat is een afname van ruim een kwart. Om een beter beeld te krijgen: er zijn grofweg net zoveel vogels uit Europa verdwenen als dat er nu mensen wonen.

Dat het aantal vogels in Europa in rap tempo afneemt, werd al jaren zorgvuldig gedocumenteerd en was al langer bekend. Over de belangrijkste oorzaken was echter nog weinig concreet bewijs. Tot nu. Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de intensieve landbouw – en dan het gebruik van pesticiden in het bijzonder – de grootste oorzaak is van de dramatische ontwikkeling.

Landbouwvogels

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, keek naar de effecten van menselijke factoren op de populaties van 170 vogelsoorten. Daarbij lag de focus op de intensivering van de landbouw, ontbossing, verstedelijking en klimaatverandering.

Terwijl al deze factoren effect hebben op de afnemende vogelpopulaties in Europa, komen de vogelsoorten die voor hun voedsel afhankelijk zijn van landbouwgebieden er volgens het onderzoek veruit het slechtst van af.

Waar het totale aantal vogels de afgelopen 40 jaar met een 27 procent afnam en het aantal bosvogels met zo’n 17 procent, halveerde het aantal landbouwvogels, zoals gierzwaluwen, gele kwikstaarten en gevlekte vliegenvangers.

Gewassen beschermen

Dat komt volgens de onderzoekers doordat deze landbouwvogels voor hun voedsel afhankelijk zijn van insecten en ongewervelden. Die beestjes gedijen op akkerland, maar worden door boeren aangepakt met pesticiden om de gewassen te beschermen. Daardoor verdwijnen niet alleen de insecten, maar ook de vogels die van die beestjes leven.

Volgens Richard Gregory, een van de hoofdauteurs van de studie, is nu onomstotelijk bewezen dat de intensieve landbouw voor een groot deel verantwoordelijk is voor de afname van de vogelpopulatie in Europa. Tegen de Britse krant The Guardian zegt hij: ‘De bevindingen zijn meer dan alleen een smoking gun. Naar mijn weten is er nog geen studie die op zo’n nauwkeurige manier naar al deze factoren heeft gekeken, waarbij elke variabele tegenover andere variabelen is gecorrigeerd. De boodschap die eruit voortkomt, is kraakhelder.’

Het is volgens de onderzoekers nog niet te laat om het tij te keren, maar dan moet er wel snel actie worden ondernomen door overheden. ‘Alleen de snelle implementatie van maatregelen, en met name landbouwhervormingen, kan de vogelpopulaties in het continent nog redden.’