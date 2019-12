Personeelstekort horeca stijgt naar recordhoogte, ook in Amsterdam

Hawaïaans restaurant Hula Hula aan de Lijnbaansgracht. Beeld Eva Plevier

Dat blijkt uit de resultaten van een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nog nooit gaf zo’n grote groep horecaondernemers aan dat het tekort aan personeel het grootste probleem is om hun zaak goed te kunnen runnen.

Het tekort aan horeca-arbeidskrachten is ook terug te zien in de ruim 23.000 openstaande vacatures aan het eind van het derde kwartaal. In het tweede kwartaal – met de zomer op komst – waren dit nog bijna 26.000 openstaande vacatures, het hoogst gemeten aantal ooit.

Het aantal openstaande vacatures in de horeca stijgt al jaren gestaag. In 2013 waren dit er rond deze tijd nog 6700, in 2016 waren het 14.4000 banen en vorig jaar waren het er 21.100.

Ook in Amsterdam is het tekort nijpend. Eerder gaven restaurants al aan dagen dicht te blijven, om zo de gaten op te vullen. Enkele zaken moesten zelfs hun deuren definitief sluiten.

Makkelijk personeel vinden

In Groot-Amsterdam geeft bijna 38 procent van de ondervraagde horecaondernemers aan dat het tekort van personeel een probleem is. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat dit probleem in 2014 nog helemaal niet speelde: 3 procent zagen het tekort van arbeidskrachten als belemmering. In 2017 waren de eerste tekenen te zien dat horecaondernemers zich zorgen begonnen te maken, met 15 procent. Vorig jaar was dit 36 procent.

Opvallend is wel dat horecaondernemers sinds 2013 vrij stabiel antwoord geven op de vraag hoe ze de toekomst zien wat betreft het personeelstekort. Sinds 2013 denkt ongeveer eenvijfde van de ondernemers te verwachten dat ze volgend jaar moeilijk personeel zullen kunnen vinden. Alleen in 2014 waren ze optimistischer: toen dacht één op de tien ondernemers daar moeite mee te krijgen.