Personeelstekort en drukte op Schiphol: dit zijn je rechten als je vlucht geannuleerd is

Fatima Jamai (26): ‘We moeten opletten dat we accomodaties nog kunnen annuleren’

“Volgende week ga ik met een vriendin een roadtrip maken in Jordanië. De stress zit er wel een beetje in. Mijn vriendin appte me of we niet iets moeten doen. Proberen om te boeken naar een andere luchthaven? Uiteindelijk hebben we besloten om er zelf niet actief achteraan te gaan. We hopen de drukte van de zomervakantie nog net voor te zijn. Ik verwacht dat de langere afstandsvluchten minder snel worden geannuleerd dan vluchten binnen Europa.

We zijn nu bezig de accommodaties te boeken en moeten er echt op letten dat we die kunnen annuleren, in ieder geval de eerste. We hebben nog niks gehoord en weten ook niet wanneer we iets horen. Stel dat we op een andere vlucht worden gezet, dan is dat tien keer kut, we zijn gebonden aan deze vakantiedagen en kunnen niet zomaar een week later op vakantie. Het is iets leuks om naar uit te kijken dus het is vervelend als het dan niet doorgaat. Ik heb niet het gevoel dat we er iets aan kunnen doen: het ligt volledig buiten je macht allemaal.”

Stephan van der Hoek (47): ‘ Als het nog weken duurt voordat we zekerheid krijgen, annuleren we liever nu’

“Mijn vrouw en twee dochters wilden al niet meer elk jaar vliegen vanwege duurzaamheid, maar na twee jaar kamperen vanwege corona hebben we dit jaar een vakantie naar Turkije gepland. Je leeft er naartoe. Het is de onzekerheid die de voorpret wegneemt: van dagdromen over cocktails op het strand naar zorgen over of je er belandt. Ik hoor liever morgen dat het geannuleerd wordt zodat we iets weten dan dat we nog weken in onzekerheid zitten.

Uren in de rij staan op Schiphol vinden we niet erg, als de vlucht dan maar wel gaat. Er zijn natuurlijk ergere dingen, dit is een luxeprobleem. Maar als je het hele jaar hard werkt zwijmel je soms even weg bij de gedachte aan het strand. Vanwege de kinderen en de vakantieperiode van mijn vrouw zitten we aan deze vakantieperiode vast. Ik hoor liever niet te laat dat we geld terug kunnen krijgen, dan gaan we met de auto naar Italië. Als het nog weken duurt voordat we zekerheid kunnen krijgen, annuleren we de trip naar Turkije meteen: ook als daar wat kosten aan verbonden zijn. Het zijn toch duizenden euro’s die je als gezin voor een vakantie neerlegt.”

Tom Konijn (24): ‘Omboeken? We vragen ons dus af wat tactisch is’

“Ik ga naar Gran Canaria met mijn ouders. We overwegen de vlucht om te boeken en vanaf Eindhoven te vliegen in plaats van Schiphol. We twijfelen omdat Eindhoven ook mensen tekort heeft: misschien lossen we er dus niets mee op. Schiphol heeft natuurlijk net verteld dat ze vluchten gaan schrappen, maar ik gok dat ze eerst willen zien wie er nu omboeken zodat ze dat kunnen meenemen in het schrappen van vluchten. We vragen ons dus af wat tactisch is.

Misschien is het ook wel een beetje ons verdiende loon na hoe we de afgelopen jaren de reisbranche en Schiphol hebben behandeld. Mijn ouders regelen de vlucht, daarom ervaar ik niet veel stress, maar mijn ouders wel. Ik heb nog een andere vakantie gepland staan, maar voor mijn ouders is dit de enige vakantie. Het zou dus wel jammer zijn als het niet door kan gaan.”