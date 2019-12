Personeel Tata Steel voert actie tegen schrappen 1650 banen

Personeel van Tata Steel voert actie bij de toegangspoorten. Beeld EPA

In een bomvolle tent voor de poort van de staalfabrieken kwamen 1500 leden van vakbond FNV dinsdagmorgen bijeen voor een actievergadering. Samen kwamen de leden tot de eis dat de staalgigant moet afzien van de saneringsplannen. Ze verklaarden zich bereid desnoods te staken om dit af te dwingen.

Voorzitter van de centrale ondernemingsraad Frits van Wieringen noemde het schrappen van 1600 banen ‘een totale no-go’. “Tata Steel zit op een ramkoers. Men is niet meer voor rede vatbaar. Het gaat hard tegen hard. Wij maken ons op voor een hele harde confrontatie met Tata Steel.”

De aanwezigheid van FNV-voorzitter Han Busker moest extra gewicht geven aan de actievergadering. Vakcentrale FNV wil er maar mee zeggen hoe hoog het schrappen van arbeidsplaatsen bij de vroegere Hoogovens wordt opgenomen. “De hele FNV staat achter deze strijd,” zei Busker. “1650 families in onzekerheid laten voor de feestdagen is ronduit schandalig.” Onder luid applaus kondigde hij aan dat de stakingskas van FNV wordt opengesteld, mocht de vergadering besluiten tot stakingen. “Ik voelde al een beetje aan dat het deze kant op zou gaan.”

‘Al onderbezet’

De centrale ondernemingsraad en de vakbond willen nog één ultieme poging doen om de Europese tak van Tata Steel op andere gedachten te brengen. De plannen zijn ook nog nauwelijks concreet uitgewerkt, concluderen ze. Als dat nergens toe leidt, wil de FNV in januari opnieuw een vergadering uitroepen om daar een ultimatum te stellen. “Een paar dagen later kunnen de fabrieken dan plat,” zei Gerrit Idema, vice-vooritter van de centrale ondernmingsraad.

Dan zijn de FNV-leden in januari weer welkom in zo’n tent. “Een grotere tent, eentje met een kachel,” zei Idema rillend. Vooruitlopend op dat moment komen de vakbonden de komende weken al met stiptheidsacties en een week waarin de werknemers allemaal afspreken geen overwerk aan te nemen. “Dan kunnen we laten zien dat we al onderbezet zijn.”

Vorige maand maakte de Europese tak van de Indiase staalfabrikant bekend dat in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in totaal voor 830 miljoen euro moet worden gesneden in de kosten. Daarvan moet 170 miljoen komen van personeelskosten. In totaal gaat dit ten koste van bijna 3000 banen. Daarbij gaat het om 1650 Nederlandse banen bij het vroegere Hoogovens in IJmuiden.

Hoge grondstofprijzen

Dat de Europese topman Henrik Adam zich eerder dit najaar kritisch uitliet over ‘IJmuiden’ heeft hier kwaad bloed gezet. “IJmuiden was toonaangevend, kan toonaangevend zijn en moet dat ook zijn. Dat zijn we nu niet,” zei Adam in Het Financieele Dagblad. Het trotse Hoogovenspersoneel wijst graag op de Britse collega’s waar de verliezen al jaren de pan uitrijzen. Hun vakbonden houden vast aan de afspraken met Tata Steel Nederland uit 2016 dat bezuinigingen tot 2021 moeten worden opgevangen via natuurlijk verloop. En dus niet door gedwongen ontslagen. ‘Henriks plan in de ban,’ rijmt FNV.

De nood is hoog bij Tata Steel. Het staalconcern zit in de tang tussen de hoge grondstofprijzen en de door overcapaciteit op de wereldmarkt gekelderde prijzen voor staal. In de eerste helft van dit boekjaar bleef voor de Europese delen van het staalconcern maar een minimale winst over, slechts 10 procent van de opbrengst die in dezelfde periode vorig jaar werd geboekt.

Chinees staal komt tegen dumpprijzen op de wereldmarkt. De Amerikaanse president Trump beschermt zijn staalindustrie met hoge handelstarieven, wat Tata Steel op twee manieren frontaal raakt. De voor IJmuiden belangrijke Amerikaanse afzetmarkt wordt bedorven en des te meer Chinees staal overspoelt de Europese markt. De laatste jaren gaat het bovendien slecht met de Europese auto-industrie, een belangrijke afzetmarkt voor het IJmuidense staal.