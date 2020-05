Personeel Tata protesteert en vreest meer ontslagen

Vakbonds­leden bij Tata Steel dinsdag in actie tijdens het drive-in- toeterprotest. Beeld ANP

Met een ‘toeterprotest’ protesteerden de staalarbeiders van Tata Steel in IJmuiden dinsdagochtend tegen het vertrek van Theo Henrar, hun ­directeur. Vanwege het coronavirus demonstreerden ze vanuit hun eigen auto’s, veilig in de stalen carrosserie. De vakbonden hadden opgeroepen tot een ‘drive-indemonstratie’.

Het was ludiek bedoeld, maar de ondertoon was ernstig. De werknemers die zich verzamelden voor het vroegere hoofdkantoor van Hoogovens maken zich grote zorgen over de werk­gelegenheid op het immense fabrieksterrein, waar 9000 mensen werken. Omdat het Europese moederbedrijf maandag zomaar vanuit het niets het afscheid aankondigde van Henrar, voelt het eens te meer alsof ook hun banen op de tocht ­komen te staan.

Volgens Tata Steel Europa was ‘in onderling overleg’ besloten tot het vertrek van Henrar. De vakbonden en de centrale ondernemingsraad (cor) zetten daar grote vraagtekens bij. Het leek er meer op dat Henrar was weggestuurd door het Indiase moederbedrijf of de Europese Tata-tak, die de Britse en de Nederlandse staalfabrieken bundelt. Het was een teken aan de wand dat het vertrek ook door de raad van commissarissen ‘zeer dringend ontraden’ was.

Veelzeggend

Henrar, topman sinds 2008, geldt voor het personeel als een ‘boegbeeld’ en als ‘iemand die voor zijn mensen staat’. Zo verklaart de cor dat het maandag meteen kwam tot spontane werkonderbrekingen. Het was veelzeggend dat die van de grond kwamen terwijl ook bij Tata Steel vanwege het coronavirus maar weinig personeel op de been is. De bezorgdheid over het dreigende banenverlies is kennelijk zo groot dat er maar weinig aansporing van collega’s nodig was om hele installaties tijdelijk stil te leggen.

Het gist al langer bij Tata Steel. Vorig jaar stonden volgens Tata Steel Europa al 3000 arbeidsplaatsen op losse schroeven, waarvan 1650 in Nederland. De vakbonden beriepen zich op een afspraak met Tata Steel Nederland om tot eind volgend jaar geen gedwongen ontslagen door te voeren. Het was Henrar die in januari voor wat rust zorgde met de belofte deze afspraak te respecteren.

Het heeft inmiddels veel weg van een machtsstrijd tussen Tata Steel Nederland en het Europese hoofdkantoor in Londen. De frustraties over de verliezen in de verouderde Britse staalindustrie, die door de winstgevende onderdelen in Nederland werden gecompenseerd, liepen in IJmuiden steeds hoger op.

Aan stoelpoten zagen

Op zijn beurt zaagde de Europese top op verschillende momenten aan de stoelpoten van de Nederlandse directie, onder meer toen de Europese topman Henrik Adam in Het Financieele Dagblad zei dat ‘IJmuiden’ niet meer toonaangevend was in de Europese staalindustrie. ­Bovendien werden buiten ‘IJmuiden’ om vanuit Londen Nederlandse bedrijfsonderdelen in de etalage gezet. Bij de stukgelopen fusie met het Duitse ThyssenKrupp werden winstgevende onderdelen in de verkoop gedaan.

De vakbonden en de centrale ondernemingsraad zetten zich schrap voor het geval het moederbedrijf de al aangekondigde reorganisatie in volle vaart wil doorzetten, nu Henrar geen sta-in-de-weg meer vormt. Ze houden intussen vast aan de taken die de Nederlandse wet geeft aan de directie van Tata Steel Nederland om op te komen voor het bedrijfsbelang. Maar het begint ze te dagen dat er een groot cultuurverschil is met India en Groot-Brittannië, waar aandeelhouders het veel meer voor het zeggen hebben.

Cor-voorzitter Frits van Wieringen is vast van plan om de Europese top te houden aan het recht om advies te geven over de benoeming van de directeur, zodat de opvolger van Henrar geen ‘marionet’ wordt. Het coronavirus is nog wel een spelbreker voor de massale acties die ­gebruikelijk zijn als de spanningen in IJmuiden hoog oplopen. “We kunnen nu geen tent neerzetten voor 3000 man.”