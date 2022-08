Personeel NS gaat volgende week staken: ‘Het is onbegrijpelijk dat NS het hierop aan laat komen’

Beeld ANP

Het gaat om estafettestakingen van 24 uur, die woensdag beginnen in de regio Noord. In de daaropvolgende dagen zijn andere streken aan de beurt. De acties volgen op de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en vakbonden FNV, CNV en VVMC.

Amsterdam wordt waarschijnlijk het hardst getroffen op 29 augustus, wanneer er wordt gestaakt in de regio Noord-West. Wat de staking die dag concreet betekent voor het treinverkeer van en naar Amsterdam, kon een woordvoerder van FNV nog niet zeggen.

Als na afloop van deze stakingen de NS niet akkoord gaat met de door de bonden gestelde cao-eisen volgen in de week erna landelijke stakingen, aldus FNV Spoor. Het is volgens cao-onderhandelaar Huub van den Dungen ‘onbegrijpelijk dat NS het hierop aan laat komen’. “NS laat ons nu geen andere keus dan over te gaan tot het daadwerkelijk plannen en uitvoeren van acties en stakingen.”

Reizigers gedupeerd

De personeelsleden van de NS beseffen volgens Den Dungen ‘heel goed’ dat ze met deze acties de reizigers zullen raken. “Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat. Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren.”

Er zijn onder andere goede afspraken over sociale en gezonde roosters nodig, vindt het personeel. “Alleen dan kan NS de vacatures weer gaan invullen en de leegloop tegenhouden. Daarmee wordt de dienstregeling voor de reizigers weer betrouwbaar en komt de service en sociale veiligheid weer op het eerdere hoge niveau,” besluit Den Dungen.

Personeelstekort

De NS kampt al langer met een tekort aan onder meer hoofdconducteurs, machinisten en monteurs. Het bedrijf heeft 1100 openstaande vacatures door het hele bedrijf. Behalve machinisten en conducteurs komt het bedrijf ook IT’ers, medewerkers voor veiligheid en service en bij de winkels op de stations tekort. Dit jaar zijn 220 mensen begonnen aan een opleiding tot machinist of hoofdconducteur, maar er staan nog honderden plekken open.