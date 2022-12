‘Personeel NOS Sport heeft het al 15 jaar over wangedrag’

NOS stelde een mail op met de oproep grensoverschrijdend gedrag te melden, na de onthullingen over onveilige werkomstandigheden bij ‘De Wereld Draait Door’. Beeld SANDER KONING / ANP Kippa

De Volkskrant stelt dat er volgens de werknemers sprake is geweest van ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en pesterijen’. Er zou onvoldoende op geacteerd zijn. De Volkskrant baseert zich op meerdere bronnen die op de personeelsbijeenkomst aanwezig waren.

De woordvoerder van NOS Sport laat donderdagavond weten niet te willen reageren op de publicatie in de Volkskrant. ‘De externe vertrouwenspersoon is deze week gestart met de inventarisatie,’ meldt de woordvoerder. “Gezien de vertrouwelijkheid van dit onderwerp en omdat we de inventarisatie niet in de weg willen zitten, kunnen wij momenteel hier niet verder inhoudelijk op ingaan.”

Onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Op 16 december werd bekend dat de NOS onderzoek liet doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen de omroep. De directe aanleiding hiervoor waren verhalen die de hoofdredactie hoorde nadat zij het personeel had gemaild om grensoverschrijdend gedrag te melden. De mail was opgesteld na de onthullingen van de Volkskrant over onveilige werkomstandigheden bij De Wereld Draait Door.

De NPO laat donderdagavond weten vrijdag met een reactie te komen op de publicatie.

MORES

Meldpunt MORES liet donderdag weten dat NOS Sport nog niet heeft aangeklopt voor hulp of advies over de kwestie. Er is onder meer een gedragscode bij de NOS waarin omgangsvormen staan beschreven en er zijn sinds 2000 vertrouwenspersonen actief, zowel intern als extern. Ook volgen leidinggevenden bij de gehele NOS trainingen rondom dit thema.