‘Personeel gevangenis Zaanstad op dodenlijst’

De ‘dodenlijst’ die zou zijn gevonden in de cel van Lysander de R. zou ook namen van gevangenismedewerkers bevatten. Beeld Getty Images

De dodenlijst zou de aanleiding zijn voor het verplaatsen van Lysander de R., de veroordeelde leider van het Haarlemse Hells Angelschapter, twee weken geleden. Volgens RTL Nieuws brengt Justitie hem in verband met het bijhouden van de lijst met daarop de namen van gevangenismedewerkers die geëlimineerd zouden moeten worden. De lijst zou in zijn cel zijn gevonden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen wil niet op vragen ingaan en verwijst naar politie Noord-Holland. Ook de politie wil de vondst van de dodenlijst niet bevestigen. “Wij doen geen uitspraken over of er onderzoeken lopen. En als er onderzoeken lopen, doen wij geen uitspraken over de aanleiding of de inhoud daarvan.”

Yntse Koenen, FNV-bestuurder Dienst Justitiële Inrichtingen, laat weten ‘van het gerucht over een lijst’ te hebben gehoord. “Of het om een dodenlijst gaat, weten we niet.” Bij de vakbond hebben zich geen medewerkers gemeld die zich onveilig voelen. “Wel hebben we naar aanleiding van het gerucht om opheldering gevraagd bij de directie. Wanneer er inderdaad een lijst is gevonden en daar privé-informatie van personeelsleden op zou staan, is de vraag hoe gedetineerden daarover kunnen beschikken.” In dat geval pleit FNV voor meer veiligheidsmaatregelen. “Maar vooralsnog hopen we vooral dat dit goed onderzocht wordt.”

Remco Kint, advocaat van Lysander de R., reageert furieus op de berichtgeving en overweegt juridische stappen tegen RTL Nieuws wegens het melden van foutieve informatie over zijn cliënt, schrijft NH Nieuws. Kint: “Ik heb Lysander net gesproken en het is niet waar. Ik spreek hem morgen uitgebreid, maar die bronnen van RTL Nieuws kloppen van geen kant.”

Lysander de R.

Twee weken geleden sprak De Telegraaf met een bron binnen de gevangenis. De R. zou volgens deze bron beschikken over gegevens van afdelingshoofden en andere leidinggevenden. “Sommigen zijn doodsbang en durven niet meer tegen hem op te treden. Niemand durft zijn vingers te branden aan De R. De angst is groot.” Volgens De Telegraaf bevestigden medegedetineerden en personeelsleden dit verhaal.

Voordat De R. werd veroordeeld, voerde hij ook al een schrikbewind in Haarlem en omgeving. Volgens de rechtbank groeide het chapter, nadat De R. er in 2014 aan de macht was gekomen, uit tot een club ‘met een steeds bedreigender reputatie’, waarin de president ‘het volledige gezag’ had.