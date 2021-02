Persconferentie dinsdagavond: maatregelen iets versoepeld

Ondanks angst voor de Britse mutant, neemt het kabinet dinsdag wat gas terug met de coronamaatregelen. Dat besluit volgt wel op pittige discussies onder OMT-deskundigen.

Als premier Mark Rutte dinsdagavond zijn persconferentie besluit, moet de afdronk een fijne zijn. Steeds vaker ziet ook hij het ‘chagrijn’ over de maatregelen. Hij ziet dat ‘mensen het zwaar vinden’. “Dat geldt denk ik voor ons allemaal, in ieder geval ook voor mij.”

Tegen die achtergrond komt er wat verlichting, al duren de meeste lockdownmaatregelen voort tot zeker 2 maart. Op maandag 8 februari mogen wel de basisscholen weer open, net als de kinderopvang. En niet-essentiële winkels zouden ‘in die week’ open kunnen voor het ophalen van bestellingen.

Ook de avondklok staat op de lijst van te schrappen maatregelen. Vanaf 10 februari, mits de besmettingscijfers niet ineens omslaan.

Tegelijk wilde minister Hugo de Jonge niet ‘van versoepelingen spreken’. “Het gaat nog helemaal niet goed.” De Jonge stelt dat er ‘nog altijd de dreiging van een derde golf is’.

Daarom was er ook pittige discussie binnen het Outbreak Management Team (OMT) dit weekeinde, blijkt uit de stukken. Zo heeft een ‘aantal OMT-leden’ aangegeven dat ‘zij de risico’s op dit moment te groot achten om überhaupt over een versoepeling, zoals heropenen van de scholen, positief te willen adviseren’. ‘Zij zouden de situatie liefst eerst nog een aantal weken willen volgen, onder voortzetting van de huidige maatregelen.’

Eind februari weer een piek?

Hun gedachte: eind februari komt er weer een piek, door de Britse variant. Maar die is op te vangen, stellen de anderen. ‘In meerderheid’ erkent het OMT tegelijk dat door ‘maatschappelijke afwegingen’ er toch ‘dringend ruimte gewenst is voor perspectief en enige versoepeling’. Lees: de mensen zijn het zat, de nevenschade loopt anders te veel op.

Hoewel de verkiezingen naderen, zouden de versoepelingen niet daardoor zijn ingegeven, bezweren betrokkenen. “Het coronabeleid straalt toch vooral op Rutte en De Jonge af, maar die eerste heeft het helemaal niet nodig,” zegt een ingewijde.

En inderdaad: kiezersonderzoek wijst uit dat Ruttes VVD niet lijdt, nee, soms zelfs stijgt in de peilingen als het kabinet hard ingrijpt in het coronadossier. De steun voor de maatregelen steeg in januari wederom, naar 75 procent van alle Nederlanders, aldus I&O Research. Wel daalt de waardering voor Rutte (en zijn kabinet) iets.

Belofte maakt schuld

Premier Rutte beloofde bovendien eerder (en bij herhaling) al dat als het aantal besmettingen zou dalen tot onder ‘ongeveer 3600 per dag’, het kabinet ‘iets zou kunnen versoepelen’.

Daar koersen we momenteel op af. Zondag werden er 3714 gevallen gemeld, de afgelopen week ging het per dag om gemiddeld 4270 mensen. Dat aantal zou enigszins behapbaar zijn voor de zorg. En bovenaan dat lijstje van versoepelingen staan de heropening van scholen en een einde aan de lockdown.

Daarmee zit er nog een straatlengte tot het punt waar het kabinet heen wil, namelijk naar maximaal 1200 besmettingen per dag. Bij die aantallen komen we in de stand ‘waakzaam’ en kunnen we ons oude leven weer oppakken, al is thuiswerken ook dan nog het devies en zijn mondkapjes usance.

Wat de volgorde wordt

Een kleine ‘doorkijk’ naar die herstart van de samenleving wil de premier dinsdagavond wel geven. “Want we snappen dat iedereen in Nederland ongelofelijk snakt naar perspectief,” zei Rutte vrijdag al.

Het moet een soort routekaart worden van wat er wanneer weer mogelijk is. Daarmee hoopt de premier alle sectoren tegemoet te komen die nu zien dat de scholen heropenen, terwijl hun deuren op slot blijven. De volgorde zou nu zijn: eerst de basisscholen open, dan de detailhandel iets meer, de avondklok weg, dan de middelbare scholen heropenen en daarna de contactberoepen weer toestaan te werken.

De premier giet dat echter niet in beton, waarschuwde hij al wel. Het zal ‘echt heel complex zijn’ en ‘niet zo van ‘als het besmettingsniveau hier is dan kun je dit en dit en dit allemaal weer’’, aldus Rutte. “Zo werkt het helaas niet, want je zult dan per keer nog steeds moeten overleggen wat verstandig is. Met elkaar, als politiek, en met de epidemiologen.”