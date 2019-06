Pensioenoverleg afgelopen, onderhandelaars beraden zich in eigen kring

Minister Wouter Koolmees verlaat het ministerie van Sociale Zaken na afloop van de hervatting van het vastgelopen pensioenoverleg. Beeld ANP

Daarna zal het overleg met het kabinet worden hervat. Het is nog onduidelijk of dat dinsdag of woensdag zal zijn.

“Het was constructief, in goede sfeer en gericht op een oplossing,” zei Koolmees toen hij maandagnacht even voor drie uur naar buiten kwam. Alle grote onderwerpen die nog op tafel liggen zijn volgens hem tijdens het overleg aan bod gekomen. Hij waagde zich echter nog niet aan een voorspelling van de afloop, al benadrukte hij van nature een ‘optimistisch mens’ te zijn. Ook minister-president Mark Rutte sprak daarvoor al van een ‘goed gesprek’, zonder dat verder te willen toelichten.

De sociale partners lieten zich niet meer zien na afloop van de onderhandelingen op het ministerie van Sociale Zaken. FNV-voorzitter Han Busker zei bij binnenkomst ‘geen idee’ te hebben of het zou gaan lukken. “Eerst maar eens kijken wat het kabinet op tafel legt,” zo temperde hij de verwachtingen.

Kaarten tegen borst

Ook VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer hield namens de werkgevers de kaarten tegen de borst. ,,Ik ben een optimistisch man, maar ik durf het echt niet meer te zeggen,” zei hij. Het zou volgens hem wel ‘heel erg’ zijn als het na negen jaar onderhandelen opnieuw niet lukt.

Bronnen rond de onderhandelingen achtten de kans vooraf niet groot dat er al op de eerste dag van de hervatte onderhandelingen al een akkoord zou kunnen liggen. Er werd maandagnacht wel flink doorgepraat, zodat dinsdag of woensdag de puntjes op de i kunnen worden gezet.

De onderhandelingen liepen eind vorig jaar stuk, maar werden hervat nadat het kabinet vrijdag had laten weten bereid te zijn te willen praten over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Ook wil het kijken naar een regeling voor mensen met een zwaar beroep. PvdA en GroenLinks werden maandag bijgepraat en spraken van een stap in de goede richting. De SP is inmiddels afgehaakt bij het linkse blok. De socialisten vinden dat de AOW-leeftijd überhaupt niet meer mag stijgen en zelfs weer omlaag moet naar 65 jaar.

Uur van de waarheid

Volgens minister Koolmees komt het uur van de waarheid voor de pensioenen ‘nu wel dichtbij’. Hij vertelde afgelopen vrijdag al dat het kabinet mogelijkheden ziet om de AOW-leeftijd minder stringent te koppelen aan de levensverwachting. Dat betekent dus dat de pensioenleeftijd minder snel zou stijgen. Ook zou de stijging mogelijk een paar jaar bevroren worden.

Er lijkt ook een oplossing in zicht voor mensen met zware beroepen, waarvoor de vakbonden willen dat ze eerder kunnen stoppen met werken. Koolmees denkt hierover tot een afspraak te kunnen komen, maar geeft nog geen details. Ingewijden verwachten dat de boete op vervroegd met pensioen gaan zou kunnen worden verlaagd. Afgelopen week waren er nog grote stakingen voor een beter pensioen. Zo stond op dinsdag het openbaar vervoer nagenoeg in het hele land stil en op woensdag waren op meerdere plekken protestbijeenkomsten.

Er staat druk op de onderhandelingen. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde maandag nog dat volgend jaar al pensioenkortingen dreigen voor drie pensioenfondsen met 2 miljoen deelnemers. Een jaar later dreigt dat voor nog eens 7,7 miljoen Nederlanders.