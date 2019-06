Pensioenakkoord zo goed als rond

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) na afloop van een overleg met premier Mark Rutte, Lodewijk Asscher en Jesse Klaver over de pensioenen. Beeld ANP

FNV-voorzitter Han Busker zei eerder vanmiddag al ‘eerst met de leden’ te willen praten. Als die ‘ja’ zeggen wordt het akkoord morgen gepresenteerd.

Busker zal zijn achterban vooral moeten zien te overtuigen met een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een harde eis van de FNV. Niet alleen blijft die de komende twee jaar op 66 jaar en vier maanden, ook zal die AOW-leeftijd in de toekomst minder hard stijgen: voor elk jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven hoeven mensen straks niet een vol jaar maar acht maanden langer door te werken. Het kabinet is bereid daar vier miljard euro per jaar voor vrij te maken. Vorig jaar was de regering daar nog niet toe bereid en liepen de onderhandelingen stuk.

Onderhandelaars van vakbonden en werkgevers troffen elkaar vanmiddag voor overleg in het gebouw van de Sociaal Economische Raad. Ook minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees schoof daarbij aan.

De hoofdrolspelers gaven na afloop geen krimp. Koolmees zei bij het verlaten van het SER-gebouw dat hij een ‘leuke meeting’ had gehad. Hij vervolgde zijn weg naar het Binnenhof, om daar te spreken met de fractie van 50PLUS. Eerder op de dag had hij al een gesprek met de leiders van PvdA en GroenLinks, in het Torentje van minister-president Mark Rutte.

PvdA-leider Asscher zei na afloop van dat onderhoud dat hij optimistischer was dan een dag eerder, toen hij en GroenLinks-collega Jesse Klaver ook al spraken met het kabinet. Het kabinet spreekt met oppositiepartijen om zich van steun te verzekeren in de Eerste Kamer, waarin de regeringspartijen geen meerderheid meer hebben.

Minister Koolmees zei vannacht na het eerste overleg met de sociale partners dat hij van nature optimistisch is. VNO-NCW-baas Hans de Boer verschuilt zich achter die uitspraak: de minister is volgens hem een ‘verstandige man’ en hij sluit zich daarom aan bij zijn woorden.