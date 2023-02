Pechgeneratie heeft ook echt pech gehad: aan hoogte compensatie leenstelsel zal niets veranderen

Studenten protesteerden vorig jaar op de Dam voor een ruimere basisbeurs en hogere compensatie voor de studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Beeld ANP

Na zeven jaar leenstelsel keert de basisbeurs voor studenten in het nieuwe collegejaar terug. Het wetsvoorstel dat de Kamer woensdag behandelt kan op een grote meerderheid rekenen. Maar wat te doen met de generatie studenten voor wie de beurs geen gift was, maar een lening?

In het regeerakkoord is 1 miljard euro gereserveerd voor de herinvoering van de basisbeurs en de ‘tegemoetkoming’ voor studenten die tussen wal en schip vallen. Dat betekent in de uitgewerkte plannen van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs dat elke student een tegemoetkoming kan krijgen van 359 euro per studiejaar, met een maximum van 1436 euro (voor vier jaar studeren). Dat bedrag kunnen zij vanaf 2025 als korting op de studieschuld of cash in het handje krijgen.

Gelatenheid

Studentenorganisaties voeren al maanden campagne: dat bedrag vinden zij véél te laag. “Door die lage compensatie hebben we duizenden studenten in beweging gekregen,” zegt voorzitter Joram van Velzen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hij ziet het Kamerdebat van woensdag als kans voor politieke partijen om ‘de stem van jongeren te behouden voor de Provinciale Statenverkiezingen’.

Maar de Kamer lijkt niet gevoelig voor dat argument. Daar heerst gelatenheid. Voor een hogere tegemoetkoming, zegt PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop, is simpelweg ‘geen politieke ruimte’. “Ik heb er een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. De uitkomst van het debat staat eigenlijk al vast.”

Samen met GroenLinks zou de PvdA het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waar de coalitiepartijen geen meerderheid hebben, nog kunnen tegenhouden. Maar ook dat is geen optie. “Als we het tegenhouden, loopt de herinvoering van de basisbeurs een jaar vertraging op,” zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

Een wet

Dat zit zo: de herinvoering van de basisbeurs is verknoopt met het compensatiebedrag. Als de linkse partijen zich in de senaat tegen de lage compensatie keren, keert ook de basisbeurs niet terug. “Natuurlijk willen we een hogere compensatie, en vinden we dat het kabinet er te weinig geld voor heeft uitgetrokken,” zegt Westerveld. “Maar dit is een wet, geen begroting.”

De linkse partijen, die ooit nog samen met de VVD aan de wieg stonden van het leenstelsel maar daar in 2019 van terugkwamen, nemen hun verlies: aan de hoogte van de compensatie zal niks worden veranderd. De coalitieafspraak is keihard: “Het is wat het is,” zo vat D66-Kamerlid Jeanet van der Laan het samen.

Inflatie

Maar mogelijk zit er toch nog iets in het vat voor huidige en nieuwe studenten. Vorig jaar werd al afgesproken de basisbeurs (275,90 euro voor uitwonende studenten en 110,30 voor studenten die nog thuis wonen) volgend jaar eenmalig te verhogen met 164,30 euro als compensatie voor de hoge inflatie.

Daar ziet het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) kansen. “In 2024 is het leven niet ineens goedkoper,” zegt voorzitter Terri van der Velden. “Maak die verhoging structureel.” In de huidige plannen, stelt zij, zouden studenten erop achteruitgaan in vergelijking met de generatie van de ‘oude’ basisbeurs.

“Het is overduidelijk dat het voorgestelde bedrag voor uitwonende studenten nu absoluut én relatief minder waard is dan in 2015. Het is moeilijk om te bedenken dat we deze studenten alleen met een tijdelijke verhoging kunnen helpen.”

D66, CDA en ChristenUnie willen geen permanente verhoging, wel willen zij de beurs een of twee jaar langer tijdelijk verhogen. Minister Dijkgraaf zou daar ook wel oren naar hebben.