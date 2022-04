Tamija en haar moeder Kwini Mathijssen. Beeld Sophie Saddington

Achtstegroeper Tamija Mathijssen wilde dolgraag naar het Ivko, een middelbare kunstschool in De Pijp. Ze doorliep de toelatingsprocedure waarbij ze een portfolio samenstelde met vijf opdrachten en zelfs een presentatie gaf. “Terwijl ze zo verlegen is,” vertelt moeder Kwini Mathijssen vijf dagen nadat haar dochter te horen had gekregen dat ze op de school van haar laatste keuze is ingeloot. Tamija kreeg een mavo-havo-advies en moest een top 6 van scholen inleveren.

Zware dyslexie

Eigenlijk had de 11-jarige die in De Aker in Nieuw-West woont slechts een top 4: het Ivko en het Spinoza Lyceum, een daltonschool, stonden op de eerste twee plekken. Daarna kwamen het Geert Groote College en het Montessori Lyceum Amsterdam. Bij de andere twee vulde ze gewoon scholen in, omdat ze een volledige top 6 moest inleveren.

“Door haar zware dyslexie heeft Tamija moeite met talen,” zegt Mathijssen. “Tegelijkertijd is ze heel creatief. Ze houdt van toneel en kunstzinnig bezig zijn. Tekenen bijvoorbeeld, of op een andere manier met haar handen bezig zijn. Op het Ivko zou ze dus helemaal op haar plek zijn, maar daar is ze niet op ingeloot.”

Voorselectie

Het crue vindt de moeder dat haar dochter wél door de selectie is gekomen van de middelbare kunstschool. “De dagen nadat ze haar portfolio had ingeleverd waren zenuwslopend en toen ze door de voorselectie was, stond ze te juichen en zette ze de school op haar eerste plek.”

Maar net als bijna 25 procent van de Amsterdamse kinderen uit groep 8 werd Tamija niet ingeloot op de school van haar eerste voorkeur. Ze behoort tot de kleine 4 procent van de kinderen uit groep 8 die dit jaar is ingeloot op een school buiten hun top 5.

“Ze was super verdrietig en heeft de hele middag gehuild. Ze moet naar de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, een school die niet bij haar past en dat alleen omdat Amsterdam al jaren met een loting werkt. Mijn dochter is een cijfertje geworden waar geen rekening mee wordt gehouden.”

Pech op pech

De 11-jarige zit nu op basisschool De Horizon, een daltonschool. In theorie betekent dat dat ze voorrang heeft op een middelbare daltonschool. Alleen krijgen leerlingen slechts voorrang op een school die ze op hun eerste plek zetten en op die plek stond het Ivko al.

‘Pech op pech’ noemt de moeder het, die ontevreden is dat er al jaren met hetzelfde systeem wordt gewerkt waar volgens haar niet naar het individu wordt gekeken. “Van onze vier kinderen is alleen onze oudste zoon op de school terechtgekomen van zijn keuze en dat was omdat hij een school had gekozen buiten Amsterdam.”

“Onze tweede zit op een school in Amsterdam die absoluut niet bij hem past. Voor hem zijn wij al twee jaar bezig met de zijinstroomprocedure, maar er is nog altijd geen positief resultaat omdat er geen plek is op de school van zijn keuze.”

Tamija stopt met haar schoolcarrière in Amsterdam en gaat na de zomervakantie in Hoofddorp naar het Kaj Munk College, waar kunst, media en cultuur een centrale rol hebben in het curriculum. “Dat is een school die wel bij haar past.”