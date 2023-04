PEC Zwolle keert terug in eredivisie na jaar afwezigheid

Spelers van PEC Zwolle vieren de promotie naar de eredivisie. Beeld ANP

Zwolle is in de eindstand nu zeker van een plaats bij de eerste twee, voldoende voor rechtstreekse promotie.

Almere City kwam halverwege de tweede helft op voorsprong door een doelpunt van Stije Resink. Enkele minuten later maakte Thomas van den Belt gelijk. Beide clubs kregen meerdere kansen in het duel, dat vanwege het noodweer ook nog zo’n 20 minuten werd onderbroken. In extra tijd was Almere nog dicht bij de winnende treffer, maar doelman Jasper Schendelaar redde het punt voor PEC.

“Dat is heel mooi natuurlijk, om zo de promotie veilig te stellen,” reageerde de doelman bij ESPN. “Bij het laatste fluitsignaal kreeg ik even de kolder in mijn kop. Het is gelukt, al was het een zware wedstrijd. We begonnen wat minder, misschien ook wel een beetje door de zenuwen. Maar dat maakt niet uit, we hebben gedaan wat we moesten doen: promoveren. Nu willen we ook dat kampioenschap.”

Trainer Schreuder sprak van gerechtigheid. “Hier hebben we het hele seizoen voor gewerkt, na een moeilijke zomer. We hebben de beloning gekregen, maar we zijn nog niet klaar. Nu gaan we er alles aan doen om ook nog als de nummer 1 van de competitie te eindigen. Maar eerst heeft iedereen wel een feestje verdiend. Vanavond, morgen en overmorgen. De spelers, de staf, we zijn fantastisch bezig met elkaar.”

Voor het kampioenschap komt ook Heracles Almelo nog in aanmerking, dat won bij Helmond Sport (1-0) door een doelpunt van Samuel Armenteros. Heracles is na Zwolle de voornaamste kandidaat voor rechtstreekse promotie, al kan het elftal van coach John Lammers nog worden achterhaald door Almere City. De achterstand van Heracles Almelo op Zwolle bedraagt 3 punten, met nog vier wedstrijden te gaan.

Thomas van den Belt lijkt PEC Zwolle naar de Eredivisie te koppen 🤩 pic.twitter.com/d4a1x6x2M9 — ESPN NL (@ESPNnl) 21 april 2023

