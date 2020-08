PBL: Kosten om huis duurzaam te maken, verdienen zichzelf niet terug

Een warmtepomp is een duurzaam alternatief voor een cv-ketel. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het was een vrome belofte uit het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord: ook na de verduurzaming van hun huizen zouden de meeste Nederlanders er in hun woonlasten niet op achteruit gaan. Onderzoek van het PBL laat zien dat dit voorlopig niet haalbaar is.

Voor vrijwel geen enkele huiseigenaar is het nu aantrekkelijk om tienduizenden euro’s te steken in betere isolatie of een warmtepomp als elektrisch alternatief voor de cv-ketel op gas. Zelfs op de lange termijn wegen de besparingen door een lagere energierekening niet op tegen de investeringen die anno 2020 worden gedaan.

Kleine huishoudens

Dat concludeert het PBL uit berekeningen voor heel diverse huishoudens in een als standaard genomen rijtjeshuis van 110 vierkante meter.

Daaruit blijkt meteen dat het veel uitmaakt hoe hoog de energierekening nu is. Eenpersoonshuishoudens geven zo weinig uit aan stroom en gas dat het moeilijker is de investeringen terug te verdienen. De kosten voor isolatie of een warmtepomp zijn immers ongeveer hetzelfde als bij gezinnen, die veel meer uitgeven aan energie.

Overigens gaat het PBL bij zijn sombere hoofdconclusie uit van de huidige energieprijzen. Naarmate de prijzen van fossiele brandstoffen stijgen, worden isolatie en duurzame energie voor meer huishoudens rendabel.

Verduurzaming zou ook aantrekkelijker kunnen worden als de investeringen lager uitvallen, door innovatie of als bouwbedrijven een standaardaanpak ontwikkelen die ze over hele straten kunnen uitrollen. Tot het zover is noemen de onderzoekers ‘permanente subsidiëring’ onvermijdelijk.

De onderzoekers wagen zich niet aan een uitspraak over wat het betekent voor Amsterdamse huishoudens. Een rol speelt zeker dat de stad veel eenpersoonshuishoudens telt. Aan de andere kant zijn Amsterdamse woningen veelal kleiner dan 110 vierkante meter, waardoor de investeringen allicht ook lager zijn, redeneert onderzoeker Frans Schilder.

Het kabinet heeft hoge verwachtingen van de ‘gebouwgebonden financiering’, waarbij de investeringen worden gekoppeld aan de woning in plaats van aan de huiseigenaar. Bij verkoop lost de koper de lening af. Vooral oudere woningbezitters zouden zo niet langer terugschrikken voor investeringen waar ze zelf de vruchten niet van plukken.

De onderzoekers zijn niet enthousiast. ‘Gebouwgebonden financiering is in ieder geval niet de (financiële) innovatie die het verschil gaat maken,’ schrijven ze.