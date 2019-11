Patta lanceert protestshirt tegen Zwarte Piet

Op de voorkant is Zwarte Piet afgebeeld met rode duivelsoren, doorgekrast met een rode streep. Beeld Pasqual Amade

Patta heeft samen met grafisch ontwerper Piet Parra gewerkt aan een protestshirt om zich te verzetten tegen het aanhoudende gebruik van Zwarte Piet bij de Sinterklaasviering, dat door veel mensen als racistisch wordt gezien.

Op de voorkant is Zwarte Piet afgebeeld met rode duivelsoren, doorgekrast met een rode streep. Op de achterkant staat een verwijzing naar een nummer van rapgroep 3rd Bass uit de jaren negentig: ‘Blackface (eveneens met rode streep doorgekrast, red.) Gets The Gas Face’.

De winst van de verkoop van het T-shirt gaat naar Kick Out Zwarte Piet (KOZP), de actiegroep die al jaren strijdt voor de afschaffing van Zwarte Piet. Dat gaat steeds beter, schrijft Patta op haar website, want de afkeuring tegen het gebruik groeit, maar ook ‘de tegenreactie van extreem-rechts is heviger geworden’. Daarmee doelt het kledingmerk op het recente geweld bij een vergadering van KOZP in Den Haag, waarbij wapens en vuurwerk werden gebruikt.

Het ‘Blackface Gets The Gas Face’-shirt is sinds maandag te koop via de website van het kledingmerk Patta.