Patiënten hebben hinder van fouten in ziekenhuizen: bij 1 op de 5 gaat het (bijna) mis

Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 7800 leden van haar patiëntenpanel die in de afgelopen twee jaar een bezoek brachten aan het ziekenhuis.

Bij ruim 20 procent van de patiënten die in de afgelopen twee jaar een ziekenhuis bezocht, ging iets bijna of helemaal mis; bij 13 procent ging het echt mis.

Aan de peiling deden relatief weinig jonge mensen mee, iets meer hogeropgeleiden en relatief veel mensen met een chronische aandoening.

Het vaakst stelden artsen een verkeerde diagnose of ging er iets mis bij het verstrekken van medicatie. Patiënten reppen onder meer van verkeerde hechtingen waardoor wonden openscheurden, een verkeerde kant die werd geopereerd en allergische reacties doordat dossiers niet goed waren gelezen. Over een enkeling geeft een naaste zelfs aan dat de patiënt is overleden.

Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland, zegt dat ook veel goed gaat in de ziekenhuizen, maar dat elke fout er één te veel is. “Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in veilige handen zijn in het ziekenhuis. Daarom is het goed dat we weten welke fouten er worden gemaakt. Daar kunnen we met elkaar van leren.”

Lichamelijk letsel

Van de 13 procent bij wie echt iets misging, hield ruim een derde van de patiënten (tijdelijk) lichamelijk letsel eraan over. ‘Ik zit met een bril opgescheept om te kunnen lezen en ver te kunnen kijken. Jammer,’ reageert een respondent. Ook had een bijna even grote groep last van psychische problemen, zoals angst of depressie.

Bijna twee derde van de patiënten bij wie iets misging, vindt dat de zorgverlener de fout had kunnen voorkomen. Ze wijzen een slechte communicatie in bijna een kwart van de gevallen aan als oorzaak van de (bijna-)fouten. ­

Ook constateren ze dat zorgverleners niet altijd goed genoeg samenwerken. “We horen vaker van patiënten dat ze het idee hebben dat zorgverleners te weinig met elkaar praten over hun patiënten of dat ze het dossier niet hebben gezien. Daar is nog ruimte voor verbetering,” stelt Veldman.

De patiënten bij wie bijna iets misging, ondervonden minder grote gevolgen; een derde zegt alleen ongemak te hebben ervaren.

Veel patiënten zien ook een rol voor zichzelf weggelegd: 85 procent vindt dat ze zélf moeten opletten dat er geen fouten worden gemaakt. 83 procent denkt dat ziekenhuizen er wel alles aan doen om te voorkomen dat er iets misgaat.