Passagier Schiphol aangehouden na tirade tegen Marechaussee

Een woordvoerder van Transavia bevestigt dat passagiers maandag- op dinsdagnacht twee uur op hun bagage hebben moeten wachten. Beeld Getty Images

Volgens een woordvoerder van de Marechaussee werd de reiziger verbaal agressief naar de marechaussees die in de ruimte aanwezig waren. “We hebben de man gewaarschuwd en gevraagd rustig te blijven. Toen hij toch doorging hebben we hem aangehouden wegens het veroorzaken van overlast.”

De passagier is even later met zijn koffer én een proces-verbaal naar huis gestuurd.

Twee uur wachten

Een woordvoerder van Transavia bevestigt dat passagiers die nacht twee uur op hun bagage hebben moeten wachten. Ze benadrukt dat het om de koffers van één vlucht ging, die vanuit Palma de Mallorca.

“Dat is supervervelend, zeker ’s nachts, maar dit kan helaas weleens gebeuren in het hoogseizoen,” aldus de woordvoerder. “We hebben in deze coronatijd met extra regels te maken en ook de bezetting blijft een uitdaging, al hebben we daarin de zaken weer op orde.”

Vorige week kwam de luchtvaartmaatschappij slecht in het nieuws, toen bleek dat er meerdere Transaviavluchten zonder koffers waren vertrokken vanaf Schiphol. Dit was een gevolg van een tekort aan personeel dat de bagage in en uit vliegtuigen kon laden.