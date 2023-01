Passagier overleden op vlucht van Paramaribo naar Amsterdam

Beeld ANP

“De passagier werd ernstig ziek aan boord en is daarna helaas overleden,” meldt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Vanwege privacyoverwegingen kon ze geen verdere details geven.

Het toestel heeft vanwege het sterfgeval een tussenlanding gemaakt in Shannon, in Ierland, daar is het stoffelijk overschot naar een mortuarium overgebracht. Het toestel is daarna doorgevlogen naar Schiphol en woensdagochtend geland.

