Passagier hoort tijdens vlucht dat hij besmet is met corona

Beeld ANP

Dat heeft de Curaçaose epidemioloog Izzy Gertsenbluth donderdagavond bevestigd. Voor vertrek van Schiphol werd de man getest op Covid-19. Passagiers die naar Curaçao willen, moeten zich van te voren laten testen.

De man kreeg tijdens de vlucht kreeg hij het bericht dat hij was besmet. Hij is na aankomst in isolatie geplaatst. Het cabinepersoneel en de passagiers die twee rijen voor, achter en naast hem zaten worden gemonitord. Ze moeten de komende dagen een mondkapje dragen.

Gorgeltest niet meer geldig

De man had eerder al een zogenaamde gorgeltest ondergaan en daaruit kwam niet naar voren dat hij was besmet. Deze test is een alternatief op de gangbare PCR-test, waarbij met een wattenstaafje keel- en neusslijm wordt afgenomen.

Hoewel de GGD geen gebruik maakt van deze volgens sommigen onnauwkeurige sneltest, is het wel mogelijk deze op verschillende locaties in Nederland te doen. Maar de gezondheidsverklaring die afnemers krijgen bij een negatief resultaat, is vanaf zaterdag geen geldig bewijs meer om het vliegtuig mee in te komen, besloot de overheid van Curaçao donderdag.