Partners mogen weer mee naar consult met de verloskundige

Beeld ANP XTRA

De beroepsorganisatie heeft die richtlijn naar aanleiding van de persconferentie van woensdag aangepast. De partner mag weer mee naar consulten, zowel in als buiten het ziekenhuis. De nieuwe richtlijnen gaan vanaf maandag 11 mei in en gelden ook voor zogeheten ‘pretecho's’.

Hoewel veel verloskundigen de afgelopen weken zwangere vrouwen aanboden om video’s van hun echo te maken, of zelfs toestemming gaven voor een live videoverbinding met partners, was het voor veel vrouwen ‘toch niet hetzelfde’. Op sociale media reageerden veel zwangere vrouwen en hun partners verdrietig op de maatregelen. Vooral voor vrouwen die hun eerste kindje verwachten, bleek het moeilijk om de echo's zonder hun partner mee te maken.

De KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en de Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen, heeft vrijdag nieuwe richtlijnen aangegeven voor verloskundigen- en echopraktijken. ‘Vandaag geven wij de volgende opties voor verruiming, mits in overeenstemming met lokaal beleid en capaciteit en met de vraag terughoudend te blijven', aldus de beroepsorganisatie.

De richtlijnen zijn als volgt:



1. Partner kan mee naar consulten, zowel in als buiten het ziekenhuis.

2. Partner kan mee naar echo’s.

3. Er kan een extra iemand mee naast de partner bij de bevalling, indien dit gewenst is door de zwangere.

Geluisterd

Volgens de KNOV is door het kabinet gehoor gegeven ‘aan de vraag van de zwangere om haar partner als direct betrokkene bij de verloskundige controles aanwezig te laten zijn’. In een reactie laat de organisatie weten:

“Naast een fysieke, is een zwangerschap ook een emotionele periode. Die periode deel je het liefst met je naasten. De maatregelen die half maart binnen de geboortezorg werden genomen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus, waren streng. Om verantwoorde en veilige zorg te kunnen blijven leveren aan zwangeren, pas bevallen vrouwen, hun kind en partner mochten er bijvoorbeeld geen partners mee naar een echo. Nu de regering de coronamaatregelen geleidelijk afbouwt, zien de partners in de geboortezorg aanleiding om te versoepelen. Vanaf 11 mei mogen partners weer mee naar alle echo’s en consulten. Uiteraard op anderhalve meter afstand, maar het geeft zwangeren en hun partners weer de gelegenheid om een bijzonder moment, zoals de eerste beelden van de baby in de buik, samen te delen.”



Ook gelden er nieuwe richtlijnen voor de bevalling. “Een ander bijzonder moment, is de bevalling zelf. Sinds half maart mocht een zwangere vrouw enkel één begeleider, vaak de eigen partner, meenemen. Een andere maatregel die wordt versoepeld is de aanwezigheid van één extra begeleider bij de bevalling. Goed nieuws dus voor zwangere vrouwen die bijvoorbeeld liefst hun moeder of een vriendin aan het bed hebben staan. Wel geldt hier dat de vrouw die gaat bevallen klachtenvrij moet zijn en dat de steun die de extra begeleider biedt goed beargumenteerd moet worden. Ook kan het beleid over extra aanwezigheid per ziekenhuis verschillen, dus het is van belang om hier vooraf naar te informeren.”



De nieuwe richtlijnen gelden ook voor de zogeheten ‘pretecho's’, die de afgelopen tijd niet meer mogelijk waren. Vanaf 11 mei is het weer mogelijk om bijvoorbeeld een geslachtsecho te laten maken, of een echo waarin het kind in 3D te zien is.

Beleid

De beroepsvereniging laat weten dat 'nadrukkelijk blijft gelden dat het risico op verspreiding van Covid-19 beperkt moet worden door zo min mogelijk fysieke contactmomenten naast de geldende hygiënische en anderhalvemeter-maatregelen.’

Ook kan het zo zijn dat de uitbreiding van de regels niet in overeenstemming is met het beleid van ziekenhuizen, echocentra en verloskundigenpraktijken, omdat zij de toestroom van patiënten nog zo veel mogelijk willen beperken. Wanneer er een ander beleid geldt, dan kan er van de richtlijn worden afgeweken.