Partner Peter R. de Vries maakt zich bekend: ‘Aanslag had voorkomen kunnen worden’

Tahmina Akefi heeft zich in de documentaire Vertrouwelijk! voor het eerst geopenbaard als partner van Peter R. de Vries. Beeld WNL

“De aanslag had voorkomen kunnen worden, daar ben ik van overtuigd,” zegt Akefi in de documentaire. Pas na de aanslag zou de politie de beelden hebben bekeken waarop te zien is dat de man die De Vries achtervolgde ook aanwezig was bij de aanslag. “Als er een melding binnenkomt dat de vertrouwenspersoon van de kroongetuige is achtervolgd, dan hadden alle alarmbellen af moeten gaan.”

De aanslag op Peter R. de Vries had voorkomen kunnen worden, zegt zijn partner Tahmina Akefi. "Daar ben ik van overtuigd." Zo is er bij de politie gemeld dat hij meermaals achtervolgd werd. “Daar is niets mee gedaan." De documentaire is hier te zien: https://t.co/RZIE4poyTR #WNL pic.twitter.com/ruQVR3xLQR — WNL Vandaag (@WNLVandaag) 31 januari 2022

De Vries en Akefi leerden elkaar in 2015 kennen tijdens een uitzending van Pauw. Het koppel hield de liefde stil voor de buitenwereld, omdat Akefi niet bekend wilde staan als ‘het liefje van’. Ze wilde op eigen kracht carrière maken. Akefi werkte in de loop der jaren als journalist voor media als NOS, BBC en NRC Handelsblad. Ze was in Pauw regelmatig te gast om te praten over vluchtelingen. De afgelopen maanden presenteerde ze nieuwsuitzendingen voor TV Rijnmond.

Spreekrecht

Regisseur Simon Vuyk, die de documentaire maakte, vertelde zondagochtend dat Akefi tijdens het proces haar spreekrecht gaat gebruiken tegen de aanslagplegers. Dat wil ze niet anoniem doen. De inhoudelijke behandeling is over een paar maanden, in juni. Het stel was ‘er naartoe aan het werken om samen naar buiten te treden’ toen De Vries werd doodgeschoten.

Akefi hekelde verder de berichtgeving dat De Vries helemaal geen beveiliging zou hebben gewild. Dat klopt niet, zei ze. “Hij wilde geen persoonsbeveiliging. Laat dan je vaste routes beveiligen, zei ik. Toen zei hij: ‘Dat doen ze niet. Het is alles of niets’.” Ze vraagt zich af waarom De Vries niet is gedwongen om beveiliging te nemen.

De Vries zou volgens Akefi wel in gesprek met de overheid zijn geweest over zijn beveiliging. Een paar weken voor de aanslag zou hij een afspraak hebben gehad met de NCTV. “Maar hij mocht zijn auto niet in de garage parkeren. Dus hij moest zijn auto 500 meter verderop parkeren en dan lopend naar het gebouw. Kun je nagaan, je nodigt iemand uit omdat zijn leven op het spel staat, maar een parkeerplekje reserveren zat er niet in.” Peter was woedend, vertelt ze. “Dit is hoe ze met mijn veiligheid omgaan, zei hij.”

De Vries vroeg Akefi in 2021 ten huwelijk. Het koppel zou in 2022 gaan trouwen.