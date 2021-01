Partijvoorzitter haalt uit naar PvdA-leden die vertrek Asscher eisten

Lodewijk Asscher. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Vorige week stapte Asscher op vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. De druk liep op nadat een groepje kritische PvdA-leden in een partijmotie het vertrek van Asscher had geëist. Deze motie van wantrouwen werd uiteindelijk verworpen, maar kreeg wel steun van 33 procent van de leden.

Tijdens het digitale PvdA-verkiezingscongres, vanuit Meppel, plaatst partijvoorzitter Nelleke Vedelaar vraagtekens bij de kritiek binnen de eigen achterban. Ze gaat een werkgroep vragen met voorstellen te komen om iets te doen aan de aanvallen op ‘de integriteit en de kwaliteit van politici en gewone vrijwilligers’.

“Lodewijk heeft zelf geconcludeerd dat de discussie te veel over hem ging,’’ zegt Vedelaar. “Dat is verdrietig, en ik heb daar ook heel veel respect voor. Maar er moet me ook wat van het hart. Ik heb als voorzitter nu een aantal keer meegemaakt dat we in onze partij, in onze ledenkamer, onze mensen ter discussie stellen. Ik vraag me oprecht af of dat de manier is waarop we dat moeten doen.’’

Eerder tijdens het congres zei Vedelaar dat ‘politiek van grote mensen is’. “En we kunnen allemaal tegen een stootje. Maar hou elkaar een beetje heel.’’

Ploumen

Op het verkiezingscongres wordt Kamerlid en oud-minister Lilianne Ploumen op het schild gehesen als nieuwe lijsttrekker. Zij moet ervoor zorgen dat de PvdA electoraal uit het dal klimt. De partij stond vorige week op zo’n tien zetels in de peilingen, terwijl de PvdA tot 2017 nog met 38 zetels in de Kamer zat.

Tijdens het congres stemde ruim 99 procent van de leden in met het PvdA-verkiezingsprogramma voor de verkiezingen op 17 maart. Ook is een amendement aangenomen om 1 mei - Dag van de Arbeid - tot nationale feestdag uit te roepen. Verder willen de leden dat het btw-tarief op biologische producten naar 0 procent gaat.