Partijlid in hoger beroep tegen Forum wegens ‘leugenachtige verklaringen’

Thierry Baudet (FvD). Beeld BSR Agency

Inzet van de beroepszaak zijn verklaringen die Forum-advocaat Remco Verkerke en afgevaardigde namens het bestuur Gideon van Meijeren aflegden in de rechtszaal. Tijdens de zitting vroeg de rechter uitdrukkelijk naar de gang van zaken tijdens de bestuurscrisis bij de partij eind november. Na publicaties in Het Parool over de antisemitische en racistische uitlatingen in app-groepen van de jongerenorganisatie van de partij brak grote onrust uit.

Partij-oprichter Thierry Baudet had zonder het bestuur te informeren publiekelijk verklaard dat hij een ledenraadpleging wilde organiseren, die moest worden uitgevoerd door jongeren van de partij. Ook hadden directe medewerkers van Baudet de social media van de partij geblokkeerd en hadden zich toegang verschaft tot de mailboxen van bestuursleden.

Bestuurslid Lennart van der Linden sprak destijds in de Telegraaf van ‘een coup’, zijn medebestuurder Rob Rooken zei dat er ‘oorlog was binnen het bestuur’. Naar aanleiding van Baudets optreden besloot het bestuur op 26 november hem het partijlidmaatschap te ontnemen. Een dag later schreef bestuurslid Rob Rooken hem ook daadwerkelijk uit bij de Kamer van Koophandel.

Mediapauze

Tijdens de behandeling van het kort geding op dinsdag 15 december betoogden advocaat Verkerke en Forum-vertegenwoordiger Van Meijeren op herhaalde vragen van de rechter dat het bestuursbesluit om Baudet zijn lidmaatschap te ontnemen niet rechtsgeldig was. Reden: binnen het bestuur zou op dat moment de stemverhouding van twee tegen twee zijn geweest en dus staakten de stemmen.

Maar dat blijkt niet te kloppen. Het vijfde bestuurslid, ondernemer Astrid de Groot uit Tiel laat in een schriftelijke verklaring – in het bezit van Het Parool – weten dat op donderdag 26 november rond 14.00 uur niet vier maar vijf bestuursleden waaronder zijzelf deelnamen aan een telefonische vergadering. De aanwezigen besloten met een meerderheid van 3 tegen 2 onder meer dat Baudet een mediapauze moest inlassen, dat Baudet zich moest terugtrekken uit het bestuur en uit de vereniging. Als hij dat niet zou doen, zou hem zijn partijlidmaatschap worden ontnomen, wat een dag later ook daadwerkelijk werd uitgevoerd.

Astrid de Groot was toen al vertrokken als bestuurslid, wat zij in een schriftelijke verklaring op 26 november liet weten. Voor de achterblijvende critici van Baudet bemoeilijkte dat de uitvoering van de besluiten aanzienlijk. Intern ontstond onenigheid over de vraag of nog wel via een telefonisch vergadering – zonder agenda en zonder Baudet nader te horen – zulke zwaarwegende besluiten genomen konden worden.

Leugenachtige verklaringen

Deze kwestie escaleerde snel waarbij volgens bronnen door Baudet werd gedreigd met juridische procedures. Uiteindelijk kwamen Baudet en penningmeester Olaf Ephraïm aan de ene kant en Rooken en Van der Linden aan de andere kant gezamenlijk tot het besluit een ledenraadpleging uit te schrijven, te organiseren door een extern bureau.

Grote vraag is nu of die ledenraadpleging wel rechtsgeldig is georganiseerd nu Baudet wellicht op dat moment helemaal geen lid meer was van de partij. Volgens Roberto Pennino, de advocaat van Floor Drost, is sprake geweest van ‘leugenachtige verklaringen’ tijdens het kort geding, nu Verkerke en Van Meijeren de rechter beiden feitelijk onjuist hebben geïnformeerd.

Als Baudet de ontneming van zijn partijlidmaatschap had willen aanvechten, had hij naar de Commissie van Beroep moeten gaan, aldus Pennino. “Maar die gang heeft hij nooit gemaakt.”

Het hoger beroep zal uiterlijk op 12 januari worden ingesteld.