Partijleiders op de biechtstoel bij Remkes, doorstart demissionaire kabinet toch weer op tafel

Informateur Johan Remkes bij aankomst bij het Logement voor gesprekken over de formatie. Beeld ANP

De leiders van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Groep Den Haan hebben om 17.00 uur het formatiegesprek met informateur Johan Remkes verlaten. Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) blijven achter om - in overleg met Remkes - een besluit te nemen over hoe het verder moet met de formatie.

Volgens Haagse ingewijden ziet Remkes een doorstart van het huidige demissionaire kabinet - met VVD, D66, CDA en ChristenUnie - als een serieuze mogelijkheid. Hij heeft deze optie voorgelegd aan alle negen partijleiders in één-op-één-gesprekken in een zogenoemde biechtstoelprocedure. Remkes heeft de partijen ook gevraagd naar hun mening over onder meer een extraparlementair kabinet. Daarover zijn in ieder geval PvdA en GroenLinks niet enthousiast, zo lieten zij na afloop weten.

‘Gewoon meerderheidskabinet’

De kleinere partijen willen niet zeggen wat er binnen precies is besproken. Ze hebben sinds 11.30 uur gepraat over de formatie. “Alle partijen hebben gezegd waartoe ze bereid zijn,” laat GroenLinks-leider Jesse Klaver weten als hij naar buiten loopt. “Gewoon een nieuw meerderheidskabinet, dat willen wij. Wij zijn bereid om met zes partijen te gaan praten. Het is nu aan VVD, D66 en CDA om te bepalen wat ze willen.”

Volgens Kamerlid Liane den Haan kunnen de partijleiders ‘niet vooruitlopen op de conclusies’ van wat er in het Logement in Den Haag is besproken. “Ik ben erg voor een extraparlementair kabinet,” zegt zij wel. “Ik denk dat het de bestuurscultuur erg ten goede kan komen.” Volgens Haagse ingewijden lijkt de kans op nieuwe verkiezingen erg klein te zijn. Informateur Remkes stuurt aan op ‘inhoudelijke gesprekken’.

D-day

Vanochtend wilde Remkes nog één keer in gesprek met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Groep den Haan. Van hen wilde hij weten of en hoe ze eventueel willen samenwerken de komende jaren. Hij hoopte dat dit het moment zou worden dat partijen alsnog blokkades opheffen en serieuze concessies doen. Voordat hij naar binnen ging, zei Remkes ‘geen zin in flauwekul’ te hebben.

De start van ‘D-Day’ verliep verder chaotisch, met politici die de ingang zochten en toeristen die een selfie wilden met hoofdrolspelers. Diverse partijleiders liepen zonder de pers te woord te staan naar binnen, anderen wisten niet waarom ze eigenlijk uitgenodigd waren.

Extraparlementair kabinet

Maar de vooruitzichten waren slecht. Achter de schermen houden partijen vast aan voor- en afkeuren, over en weer klinken geklaag en verwijten onder de gordel. Remkes had nog maar weinig laatste troeven achter de hand, de extraparlementaire variant is er één van. In een extraparlementair kabinet zitten bestuurders van diverse partijen als ‘uitvoerders’, niet gebonden aan een regeerakkoord tussen fracties.

In theorie zouden dan VVD, D66 en CDA aan het rompkabinet kunnen deelnemen, maar daarnaast kunnen ook ministers benoemd worden van bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks. Zonder regeer-verbond maar door de partijkleur wel min of meer verzekerd van voldoende steun in het parlement.

Ook dat is een waagstuk. De verhoudingen op het Binnenhof zijn zo verziekt dat betrokkenen voorspellen dat deze noodoptie ook niet werkt. “Zie je het voor je: dan stuurt PvdA straks Lodewijk Asscher en Jeroen Dijsselbloem (oud-PvdA-ministers, red.) om de boel aan te sturen,” zegt een ingewijde. “Terwijl die partij in de Tweede Kamer op elk denkbaar onderwerp de steun onder het kabinet uit kan trekken.” Daarbij was voor anderen nog onduidelijk hoe Remkes deze exotische variant precies bedoelt. “Iedereen heeft er andere beelden bij.”

Remkes wilde zijn opdracht woensdag afronden, was de verwachting. “Misschien dat hij nog een dag of twee extra neemt als hij echt merkt dat dat het verschil maakt,” zegt een bron. “Maar anders trekt hij vandaag zijn conclusies.”