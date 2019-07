Partij voor de Dieren-voorzitter wil interne discussie over ‘mensenzaken’

Sebastiaan Wolswinkel (24) is sinds maart voorzitter van de Partij voor de Dieren. Hij werd door de leden gekozen tijdens een partijcongres, tegen de wens van politiek leiders Marianne Thieme en Niko Koffeman in. Volgens hem moet er zo snel mogelijk ‘een gezonde discussie’ worden gevoerd over de koers van de partij.

Uit een recente peiling blijkt dat het kiezersvertrouwen in Thieme fors is gedaald. Kiezers bekritiseren haar optreden rond het vertrek van Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten, die twee weken geleden opstapte. Zij sprak over een ‘verziekte cultuur’ en kon zich niet meer vinden in de partijkoers.

“Het is jammer dat het vertrouwen in Thieme tijdelijk minder lijkt te zijn geworden,” zegt Wolswinkel. “Ze is dat vertrouwen wel waard. Het is aan de partij om te kijken hoe we het vertrouwen van deze kiezers kunnen terugwinnen.”

Van Kooten heeft gezegd dat fractieleden zich van Thieme niet mogen bezighouden met ‘futiele mensendingen’. Is dat dus de partijkoers?

“De aandacht gaat nu naar dier, natuur en milieu. Naar andere zaken wordt zo min mogelijk gekeken, omdat dat ten koste kan gaan van onze kerntaken.”



Bent u het eens met die koers?

“Ik vind het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de koers. Iedere politieke partij moet een core identity hebben, die gewoon vaststaat. Daarover moet je als partijbestuur duidelijkheid verschaffen aan leden en kiezers. Die identiteit moet blijken uit je statuten, een beginselverklaring. Maar ik heb op dit moment het idee dat onze identiteit niet voor iedereen duidelijk is. Ik ben er voorstander van om dat te bespreken.”



Vindt u dat de koers moet veranderen?

“Dat is aan de leden. De grote vraag is: blijven wij ons richten op deze zaken of zijn er ook andere dingen waar wij ons als partij mee bezig kunnen houden? Gaan we verbreden? Dat laatste kan nuttig zijn, omdat we op die manier kunnen groeien. We kunnen de levens van mensen verbeteren, op zo’n manier dat ze beter in staat zijn om op te komen voor dier, natuur en milieu.”

Is Thieme tegen deze verbreding?

“Zij is voorstander van de huidige koers. De laatste Tweede Kamerverkiezingen kregen we 80 procent meer stemmen. We groeiden van twee naar vijf zetels, ook kwamen er veel meer leden. De verkiezingscampagne draaide om ‘Plan B’, voor een betere wereld. Ik kan mij voorstellen dat nieuwe leden daardoor de indruk hebben dat we een partij zijn met een brede taakopvatting. Daarover moeten we praten. Een gezonde discussie voeren. En vervolgens moeten we de partijkoers vastleggen.”

Wat vindt u ervan dat Van Kooten doorgaat als zelfstandig Kamerlid?

“Dat vind ik niet de juiste stap, maar ik snap haar overwegingen. Zij lijkt de oprechte intentie te hebben om ervoor te zorgen dat mensen die voor ‘Plan B’ stemden niet teleurgesteld worden. Ik hoop ontzettend dat ze dat kan waarmaken.”