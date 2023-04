Parlementaire enquête coronacrisis sleept nog jaren: ‘Rutte en De Jonge pas in 2025 openbaar verhoord’

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge na afloop van een persconferentie over de coronamaatregelen, februari 2021. Beeld ANP

Dat bevestigen leden van de voorbereidende enquêtecommissie aan deze redactie. Zeer binnenkort stuurt de Tijdelijke commissie Corona haar onderzoeksplan naar de Tweede Kamer. De enquête wil ‘lessen trekken’ om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. Maar de coronapandemie was zo omvangrijk dat het onderzoek nog jaren zal voortslepen, stellen de betrokkenen.

Dossieronderzoek

De komende twee jaar zal de commissie druk zijn met dossieronderzoek en gesprekken achter de schermen. Pas vanaf mei 2025, na de geplande verkiezingen voor de Tweede Kamer, zullen de openbare verhoren beginnen. Naar verwachting moeten hoofdrolspelers als Hugo de Jonge, Mark Rutte, Jaap van Dissel en Ernst Kuipers opdraven.

Diverse lockdownmaatregelen – schoolsluiting, avondklok – zullen onderzocht worden, net als de situatie in verpleeg- en ziekenhuizen.

De omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden wordt niet los onderzocht, stellen de bronnen. Hoewel er nog altijd losse eindjes zijn over de precieze rol van toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bij de megaorder, vinden commissieleden een specifiek deelonderzoek nu niet logisch. “Sywert ligt al op de grill,” zegt een lid. Er loopt een strafonderzoek van het OM naar Van Lienden en compagnons. Een ander zegt: “Sywert is een boef, er zullen altijd boeven zijn.” Daarom richt de commissie zich ‘op de structuren erachter’.

Beginfase van de crisis

Eén lid van de enquêtecommissie zegt dat het ook ingewikkeld is om de mondkapjesdeal te onderzoeken omdat onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt – lid van de voorbereidende commissie – in de beginfase van de coronacrisis ook banden had met Van Lienden. Het zou jammer zijn ‘als Pieter daardoor niet bij de verhoren kan zijn’.

Een woordvoerder van de Tweede Kamer ‘kan niks zeggen’ op vragen over de duur van de voorbereidende fase en de thema’s die de commissie wil onderzoeken. Wel bevestigt hij dat het onderzoeksvoorstel binnenkort naar het parlement wordt gestuurd.

Het is overigens hoogst onzeker of de leden van de voorbereidende commissie ook plaatsnemen in de permanente enquêtecommissie. Het werk slokt een parlementariër voor een lange periode bijna fulltime op; dat kunnen leden van kleine fracties, zoals Wybren van Haga, en solo-Kamerleden als Omtzigt en Liane den Haan zich moeilijk veroorloven.

Publieke uitingen

Dat de commissie met Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) en Van Haga (BVNL) twee uiterst coronasceptische leden kent, heeft niet tot grote inhoudelijke verdeeldheid geleid, beweren diverse bronnen. Wel was er flink wat gedoe over de publieke uitingen van de parlementariërs over corona: vaak houden Kamerleden zich op de vlakte over het thema waarnaar ze onderzoek doen.

Maar één commissielid zegt: “We stellen vragen als: heeft het kabinet het juiste besloten met de kennis van dat moment? Wat je ook van corona vindt: het antwoord op die vraag willen we allemaal weten.”