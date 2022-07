Parkeerplaatsen overvol bij stranden

Badgasten op het strand van Scheveningen, eerder deze week. Beeld ANP

‘Kom niet meer met de auto naar Zandvoort! Door het warme weer zijn er veel vertragingen op de wegen - en de parkeerplaatsen zijn overvol’, aldus de gemeente Zandvoort. ‘Ook elders in het dorp is geen parkeergelegenheid meer beschikbaar.’

Op meerdere wegen richting de stranden is het zondagmiddag druk, laat een woordvoerder van de ANWB weten. “Het gaat om wegen richting Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen. Daar is al veel verkeer te zien.”

Met de fiets of het openbaar vervoer zijn de stranden volgens de gemeenten nog wel te bereiken. In Den Haag is er nog de optie om te reserveren bij Park + Beach, waarbij mensen hun auto kunnen parkeren om vervolgens met de tram of fiets verder te reizen naar het strand van Scheveningen.

Gele vlag

Wie een plekje op het strand weet te bemachtigen, moet vervolgens opletten in het water. In Zandvoort en op het Haagse Zuiderstrand zijn gele vlaggen gehesen, wat betekent dat de zee gevaarlijk is en zwemmen wordt afgeraden.

‘Er is veel wind en er zijn flinke golven. Hierdoor ook meer stroming. Kun je niet zwemmen, ga niet dieper dan je knieën het water,’ aldus de Zandvoortse reddingsbrigade op Twitter. Ook ervaren zwemmers moeten volgens de brigade oppassen. ‘Ga nooit alleen het water in!’

⚠️Kom niet met de auto naar #Kijkduin, want er is geen parkeerplek meer.



Met de fiets en (deel)scooter ben je nog van harte welkom.



Met de bus naar Kijkduin? Plan je reis met de HTM: https://t.co/QtGVtFI8Hr @thisisthehague — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) 24 juli 2022

⚠️ Kom niet meer met de auto naar Zandvoort! Door het warme weer zijn er veel vertragingen op de wegen - en de parkeerplaatsen zijn overvol. Ook elders in het dorp is geen parkeergelegenheid meer beschikbaar ⛔️. Wil je toch nog naar Zandvoort? Kies dan voor de trein of fiets. ⚠️ — Gemeente Zandvoort (@ZandvoortaanZee) 24 juli 2022

Het is mooi weer en al druk op Scheveningen! Er is geen parkeerplek meer en de meeste parkeergarages zijn vol.



Pak de fiets, (deel)scooter of OV om het strand goed en snel te bereiken. Parkeer niet in de woonwijken, maar reserveer snel bij Park & Beach: https://t.co/amqk3B3upR pic.twitter.com/5H7LIohGDZ — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) 24 juli 2022

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: