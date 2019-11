‘Panden makkelijker sluiten bij wapenvondst’

Beeld ANP

Het wetsvoorstel gaat dan ‘in consultatie’, zodat belanghebbenden input kunnen geven. Daarna zal het door de Tweede Kamer worden behandeld.

“Als in een voortuin van een woonwijk een handgranaat wordt gevonden, moet de burgemeester de woning kunnen sluiten, vooral om de openbare orde te bewaren,” zegt Grapperhaus. Daar hebben burgemeesters nu te weinig mogelijkheden voor, vindt de minister.

Het wetsvoorstel past in een reeks wetten van de bewindsman in de strijd van het kabinet tegen de ondermijnende criminaliteit. Een eerdere wijziging van de zogenoemde Opiumwet maakt het voor burgemeesters makkelijker om panden te sluiten als ze gebruikt worden voor drugshandel of -productie. Door de Gemeentewet aan te passen, krijgen burgemeesters hier ook de mogelijkheid toe als een woning wordt beschoten of als er wapens worden aangetroffen bij de woning.

Grapperhaus kondigde eerder al aan dat wetgeving van deze strekking eraan zou komen. Het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters schreef toen in een reactie het nut te zien van het voorstel. Maar het genootschap vraagt zich af of er ‘inmiddels niet een meer algemene sluitingsbevoegdheid voor de burgemeester is te formuleren’, in plaats van de ‘uiteenlopende, specifieke’ bevoegdheden die het kabinet voorstelt.