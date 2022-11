‘Pamuk moet blijven!’: buurt in de bres voor pakketbezorger

“Pamuk moet blijven, Pamuk moet blijven,” scandeerden de buurtbewoners die zich tegen 13.00 uur verzamelden in de Manenburgstraat in Amsteldorp. In de wijk is Pamuk een bekend gezicht; hij is daar en in het Amstelkwartier al jaren de vaste PostNL-pakketbezorger.

“Het was echt geweldig voor hem,” vertelt medeoprichter van het protest Christina Engelen. “Het was heel druk; de straat stond helemaal vol met mensen. Je zag dat hij er enorm door was geraakt.”

De actie is door buurtbewoners opgezet om te voorkomen dat ‘hun’ pakketbezorger elders zijn rondjes moet gaan rijden. PostNL is bezig hun routes te versnellen en is om die reden een overleg aangegaan met de ondernemer die Pamuk heeft ingehuurd. De conclusie: de bezorger stopt noodgedwongen en zijn route wordt per 1 januari opgeheven.

‘Altijd positief’

‘De zzp’er kreeg overigens een vast contract aangeboden, voor een nieuwe route hartje binnenstad. Maar: ‘Tegen een minimuminkomen. Dat is voor mij helaas niet haalbaar,’ schreef Pamuk eerder in een e-mail aan de buurtbewoners, nadat zij een petitie voor hem waren gestart. Tot nu toe werden ruim 1500 handtekeningen verzameld.

De populariteit van Pamuk blijkt wel uit een eerdere actie die de buurt opzette. Bijna twee jaar geleden ontving de pakketbezorger voor kerst een bedrag van meer dan 4000 euro. “Pamuk is altijd ontzettend positief, ook onder hoge druk. Hij maakt altijd een praatje, wil altijd weten hoe het met je gaat,” zei een buurtbewoner toen over hem.

De pakketbezorger heeft maandag een gesprek met PostNL. “Of dat iets oplevert, moet dus nog blijken,” zegt Engelen. “De steun vanuit de buurtbewoners is in ieder geval heel fijn geweest, ik ben trots dat we dit samen hebben doorgezet.”

Pakketbezorger Nurullah Pamuk tussen de buurtbewoners van Amsteldorp en Amstelkwartier. Beeld Christina Engelen