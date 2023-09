‘Palenplan’ tegen sluipverkeer in westelijke grachtengordel start per oktober als proef voor één jaar

Beeld NurPhoto via Getty Images

De bruggen over de Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht worden met vaste palen afgesloten voor auto’s. Hiermee is er geen rechtstreeks autoverkeer meer mogelijk tussen de wijken Grachtengordel-West, Noord-Jordaan en de Haarlemmerbuurt.

Uit een onderzoek in 2021 bleek dat buurtbewoners overlast ervaren door het vele sluipverkeer: auto’s die via de grachten en woonwijken een snellere route zoeken dan de daarvoor bestemde hoofdwegen. Dat zijn de Nassaukade, Haarlemmer Houttuinen, Nieuwezijds Voorburgwal, Raadhuisstraat en Rozengracht.

In juli werd definitief besloten dat het plan doorgaat als proef voor één jaar. Daarna beslist het stadsdeel of het als definitieve maatregel wordt voortgezet. Gedurende de proef wordt onderzocht wat het effect is op het verkeer en de leefbaarheid in de buurten.

Bestemmingsverkeer

Alle straten blijven per auto bereikbaar, maar het zal in veel gevallen wat langer duren. Auto’s, taxi’s en vrachtauto’s kunnen door de palen niet meer van noord naar zuid of andersom de wijken doorkruisen. Bestemmingsverkeer kan nog maar vanuit één richting de bestemming bereiken. Dit verkeer kan daarna in tegengestelde richting de wijk weer uitrijden.

Het stadsdeel liet een bereikbaarheidsanalyse uitvoeren en verwacht dat dat de meeste routes slechts enkele minuten langer zullen duren. Bij de brug naar de Keizersgracht komt een verzinkbare paal, voor een snelle toegang van nood- en hulpdiensten. Ook kunnen zij indien nodig een of meerdere palen verwijderen met een sleutel.

Het stadsdeel wil ook eenrichtingsverkeer invoeren voor auto's in de Marnixstraat-Noord, maar het besluit hierover moet nog worden genomen door het college van B en W.

