Paleisruzie in 2001 tussen Beatrix en Willem-Alexander over Máxima

Moeder en zoon kregen daarover 21 jaar geleden onenigheid op Paleis Noordeinde, in het bijzijn van minister-president Wim Kok en minister van Staat Max van der Stoel. Dit blijkt uit de vierdelige documentaireserie Een Porseleinen Huwelijk van BNNVara, gemaakt door Hans Hermans en Martin Maat, die vanaf maandag is te zien.

Bijna-crisis

De makers putten daarbij uit de aantekeningen die Max van der Stoel maakte als onderhandelaar namens de Nederlandse regering. Zijn missie was verhinderen dat de omstreden vader op de bruiloft zou zijn. Jorge Zorreguieta was vijf jaar staatssecretaris van Landbouw geweest in het omstreden regime van Videla, dat tienduizenden politieke tegenstanders om het leven bracht.

Het leidde bijna tot een constitutionele crisis, omdat de kroonprins wilde trouwen, ook al zou de politiek geen toestemming geven voor het huwelijk als Jorge Zorreguieta naar de bruiloft zou komen. Op 15 januari 2001 was op Paleis Noordeinde een bijeenkomst met koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, minister-president Wim Kok en toponderhandelaar Max van der Stoel. Op het paleis zei Kok over de schoonvader: “Hij kan niet komen,” zo blijkt uit het handgeschreven gespreksverslag van Van der Stoel. ‘Hare Majesteit schrok, had het niet zo duidelijk gehoord.’

In het gesprek kondigde Willem-Alexander aan dat hij aan het einde van die week naar Argentinië zou gaan om toestemming van haar vader te krijgen voor het huwelijk. Van der Stoel noteert: ‘Prins van Oranje, aanstaand weekend wil hij naar Buenos Aires om haar hand te vragen. Hare Majesteit wil niet. Prins van Oranje wil. Verrassing voor Máxima.’ Máxima wist nog niet van de voorgenomen reis van Willem-Alexander.

Kwaad op Kok

Kok lichtte toe waarom Máxima’s vader niet welkom kon zijn op het huwelijk: vanwege diens functie van staatssecretaris tijdens de dictatuur onder Videla. Willem-Alexander reageerde daarop kwaad op Kok, aldus Van der Stoel. ‘Prins van Oranje boos. U wilt verklaring bij stippeltjes laten tekenen. (..) U zet mij voor het blok.’

Aan het einde van de verhitte sessie maakt Beatrix duidelijk dat ze snapt welke implicaties dit kan hebben voor de toekomst van de monarchie, aldus Van der Stoel. ‘Hare Majesteit na afloop tegen Kok: Ik ben u dankbaar, gevolgen niet te overzien.’

