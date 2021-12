Pakketstress: niet alle cadeautjes vóór Kerst in huis

Topdrukte in een van de sorteercentra van DPD. Beeld ANP

De woordvoerder van Wehkamp biedt zowel teleurstelling als hoop: “We kunnen garanderen dat bestellingen die woensdag zijn geplaatst, voor Kerstmis bij de mensen thuis worden afgeleverd. Als je donderdag nog wat hebt besteld, is het een ander verhaal. Dan is de kans heel erg groot dat het pakket pas maandag wordt bezorgd.

Webwinkel Wehkamp werkt al jaren samen met pakketbezorger DHL, maar zo druk als de afgelopen dagen hebben beide bedrijven het niet eerder gezien binnen of buiten de kerstperiode. “Vorig jaar was het rond deze tijd ook extreem, maar toen ging de harde lockdown een aantal dagen eerder in dan nu. Die paar dagen waren toen belangrijk om alles voor Kerstmis tijdig weg te werken, nu is de piek nog hoger doordat de periode sinds de lockdown van zondag korter is. Ik denk dat dit de drukste week ooit is.”

Volop avondbezorging

Ook bij PostNL, samen met DHL verantwoordelijk voor 95 procent van alle pakketpost in Nederland, verbreken de medewerkers volgens een woordvoerder record na record. “Het wordt heel spannend of alles voor Kerst kan worden verwerkt. We verwerken deze week 2 miljoen pakketten per dag, tegenover 1,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. We hebben ons sinds de zomer zo goed mogelijk voorbereid op deze maand. Maar ondanks extra medewerkers, 27 sorteercentra die volle bak draaien, 1500 extra ritten per dag en nu ook volop avondbezorging, kan het zijn dat niet alles op tijd wordt bezorgd.”

De zakelijke Transportmanagementservice Wuunder ziet via de eigen pakketradar de vertragingen sinds de afkondiging van de lockdown oplopen. “Het is nu 70 procent drukker dan vorig jaar, een extreme situatie. De gemiddelde tijd tussen bestelling en bezorging is bijna anderhalve dag. In week 48 werd 1 op de 5 pakketten met vertraging bezorgd en dat zal vooral deze week wat verder oplopen,” aldus mede-oprichter Jeroen Gehlen.

PostNL heeft niet overwogen om alle verloven in te trekken en door te werken in het weekeinde om achterstanden in te halen. “Nee, onze mensen zijn dan echt toe aan rust. Keihard hebben ze gewerkt en dan past er zaterdag en zondag maar één ding: met je beentjes op de poef.”