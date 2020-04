Pakketbezorgers slepen PostNL voor de rechter om coronadrukte

Beeld ANP

Ook gaat de organisatie een klacht bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) indienen wegens misbruik van de monopoliepositie door het postconcern. “PostNL heeft een marktaandeel van meer dan 60 procent. Dat gebruiken ze om tarieven te dicteren,” stelt de belangenclub.

Het aantal onlinebestellingen is geëxplodeerd na winkelsluitingen en het gebod om zo veel mogelijk thuis te blijven. De pakketbezorgers draaien daardoor zeer drukke dagen, die normaal gesproken alleen rond Sinterklaas en Kerstmis voorkomen. De BVPD eiste daarom eerder van PostNL een hoger tarief, betaling van alle gemaakte uren en een vergoeding voor extra werkzaamheden. PostNL ging maandag op geen enkele van de drie eisen in, aldus de BVPD.

Langer lopend conflict

Pakketbezorgers krijgen te weinig betaald, betoogt de BVPD al een tijdje in een langer lopend conflict met PostNL over de tarieven. Daarbij komt nu de extra hoge werkdruk omdat er meer ziekteverzuim is. Daardoor wordt er met minder mensen gewerkt. Daarnaast kosten extra handelingen wegens het coronavirus de bezorgers meer tijd, stelt de BVPD. Het gaat bijvoorbeeld om checks op identiteitsbewijzen op anderhalve meter afstand.

PostNL is ‘verrast en verbaasd’ over de opstelling van de BVPD in een periode die zeer onzeker is voor iedereen. Het post- en pakketbedrijf wijst erop dat pakketondernemers dankzij de drukte meer omzet draaien. PostNL ziet verder dat sommige handelingen vanwege het virus inderdaad meer tijd kosten. Daar staat tegenover dat het rustig is op straat, waardoor de verkeersdoorstroming veel beter is dan normaal. Daarnaast hoeven bezorgers minder ritten te maken voor één pakket omdat veel mensen gewoon thuis zijn.