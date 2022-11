Pakketbezorger onder dreiging van vuurwapen beroofd en geslagen in Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

De Amsterdamse pakketbezorger parkeerde rond 17.30 uur zijn voertuig, toen twee mannen op hem afkwamen. Ze bedreigden hem met een vuurwapen en sloegen hem. De man was even buiten bewustzijn en werd wakker met letsel aan zijn hoofd. Een omstander schakelde de hulpdiensten in, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd overgebracht.

De overvallers hebben in elk geval persoonlijke eigendommen van de bezorger meegenomen. Mogelijk hebben zij ook pakketten buitgemaakt.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er in de omgeving is gezocht naar de verdachten, maar zonder succes. Vrijdag staat de aangifte gepland. Daaruit moet duidelijk worden wat er precies is gebeurd en wat de overvallers hebben meegenomen.

