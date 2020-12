Pakjesavond koud en overwegend droog

Beeld Getty Images/iStockphoto

Cadeautjes kunnen zaterdagavond met een gerust hart buiten worden achtergelaten door de Sint. Alleen in de kustgebieden is kans op een enkele bui. In tegenstelling tot vorig jaar staat er tijdens pakjesavond weinig wind.

Zaterdag overdag wisselen wolken en zon elkaar af. De rest van het weekend blijft het vrij koud en 's nachts kan de temperatuur dalen tot net onder het vriespunt. Ook is er kans op lokale gladheid.