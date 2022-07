Paar minder warme zomerdagen in aantocht: ‘Onvervalst Hollands zomerweer’

Beeld ANP

Vooral in het midden en oosten van het land hebben we vandaag eerst nog te maken met zomers warme lucht, want bij zonnige momenten stijgt de temperatuur al snel naar 25 tot 29 graden. Tegen de middag is vooral in het midden en oosten van het land de kans op een bui groter, op de warmste plaatsen kan bij een bui een klap onweer te horen zijn. Maandagavond is vooral in de kustprovincies nog een enkele bui mogelijk. Waarschijnlijk blijft het in de zuidelijke provincies zo goed als droog.

Nadat we de wolken en buien hebben gehad, blaast een stevige wind beduidend minder warme lucht over ons land. Langs de kust komt windkracht 6 te staan. “Vooral in de avond is te merken dat we in een andere luchtsoort terecht zijn gekomen,” stelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. Halverwege de avond is het op veel plaatsen ongeveer 20 graden. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur 15 of 16 graden.

Een paar dagen Hollands zomerweer

De periode van 20 juli tot en met 20 augustus is normaal gesproken de heetste tijd van het jaar voor ons land, ook wel de Hondsdagen genoemd. “In deze fase van de zomer hoort het overdag ongeveer 23 graden te zijn. Door een noordelijke wind hebben we komende week op dinsdag en woensdag juist te maken met minder warm weer,” aldus Woei.

Op de Wadden en langs de stranden wordt het amper 19 of 20 graden. Verder landinwaarts ligt de temperatuur in de middag een paar graden hoger. Meer dan 23 graden zit er echter niet in. Woei: “Kortom het is onvervalst Hollands zomerweer.”

Waarschijnlijk is woensdag de minst warme dag van de week. “Ondanks het minder warme weer is het prima om vakantie te vieren en eropuit te trekken,” doet Woei nog een poging om de vakantiepret niet te drukken. “Het blijft namelijk op een enkele bui na een groot deel van de tijd droog.”

Zomerse warmte keert terug

Vanaf donderdag warmt de lucht met meer zonneschijn geleidelijk weer op. De kans op een bui is erg klein. Vrijdag en zaterdag stijgt de temperatuur verder landinwaarts in de middag naar de zomerse waarde van 25 graden. In de kustprovincies wordt het 21 tot 24 graden.