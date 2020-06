Öztürk stopt als voorzitter van Denk

Selçuk Öztürk (Denk) Beeld ANP

“Het is goed dat er een nieuw bestuur, een frisse wind komt,” zei hij zaterdag bij de algemene ledenvergadering van de partij.

Öztürks vertrek komt niet als een verrassing. Hij kondigde eerder al aan dat hij bezig is aan zijn laatste periode als Tweede Kamerlid. De laatste tijd was het erg onrustig rond Denk. In het conflict stonden fractievoorzitter Farid Azarkan en Kamerlid Tunahan Kuzu tegenover Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Öztürk. Het sudderde al langer in de partij, maar eind maart kwam de kwestie door HP/De Tijd in de openbaarheid.

Het blad berichtte dat Kuzu werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en dat Öztürk het als drukmiddel gebruikte om Kuzu af te zetten als partijleider. Kuzu beschuldigde Öztürk daarna van ‘politieke broedermoord’ en ‘chantage’. Azarkan werd door Öztürk uit de partij gezet nadat hij de partijvoorzitter had gevraagd terug te treden. Dat werd later teruggedraaid.

De strijd tussen beide kampen leidde tot veel onrust onder de leden van de partij. Ook klinkt inmiddels de roep om hervormingen.