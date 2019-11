Öztürk over omstreden ‘moord’-uitspraak: Ik werd verkeerd begrepen

Selcuk Öztürk, Denk-Kamerlid, sprak dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Nederlands bombardement in Irak over ‘moord’. Beeld ANP/Bart Maat

In het debat over de defensiebegroting wilde Öztürk zijn uitspraken ‘rechtzetten’. ,,Het is verkeerd begrepen.” Die uitleg komt nadat De Telegraaf meldde dat advocaat Michael Ruperti namens een groep van 250 mensen - onder wie oud-Landmachtgeneraal Mart de Kruif - aangifte wil doen tegen het Denk-Kamerlid. Zij vinden de kwalificatie moord ‘diep onjuist’.

Recht praten

Volgens CDA-Kamerlid Martijn van Helvert wil Öztürk zijn ‘foute opmerkingen’ enkel ‘recht praten’ nu er vervolging dreigt. ,,De uitspraak is gisteren zeker gedaan, meerdere keren.”

Öztürk bestrijdt dat en zegt niet in strafrechtelijke termen over moord te hebben gesproken. ,,Ik heb alleen de gevoelens van de mensen daar willen verwoorden.” Hij biedt aan in gesprek te gaan met de F-16-vliegers die hem ‘verkeerd hebben begrepen’.

Minister Ank Bijleveld van Defensie erkende maandag voor het eerst dat er bij twee Nederlandse luchtaanvallen in Irak burgers zijn omgekomen. In Hawija vielen zeventig doden toen een Nederlandse bom een explosievenfabriek trof en in Mosul vielen waarschijnlijk vier doden toen een woonhuis werd aangezien voor een hoofdkwartier van terreurorganisatie IS.