Özdil neemt afscheid met parodie op mail van Klaver

Hij liet Kamervoorzitter Khadija Arib zijn toespraak voorlezen, die een parodie bleek op de e-mail waarin Jesse het vertrek van Özdil aankondigde vorige week. Hij kopieerde de woorden die Klaver gebruikte: ‘Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik heb slecht nieuws.’ Maar dan met de toevoeging: ,’Ik vertrek uit de Tweede Kamer.’

De tekst is er één met een vette knipoog, want er kwam veel kritiek op de e-mail die Klaver naar de GroenLinks-leden stuurde. Klaver hintte namelijk op de redenen van Özdils vertrek zoals ‘ontoelaatbaar gedrag’ en ‘schending van vertrouwen’. Dat riep veel vragen en speculaties op. Nadien kwamen ook verhalen los van anonieme GroenLinksers die claimden dat Özdil geregeld te veel zou hebben gedronken.

Voor hen had hij in zijn afscheidsspeech ook woorden klaar, toen hij verhaalde van zijn band met andere Kamerleden: ‘Of Salima Belhaj, van D66. Met wie ik, hou je hart vast, aan het einde van een Kamerdag wél eens een wijntje dronk om te praten over belangrijke zaken van landsbelang. Zoals over hoe Amsterdam zo veel leuker is dan Rotterdam.’

Als reden voor zijn afscheid geeft Özdil overigens op dat hij ‘Als Kamerlid in de knoop’ kwam. ‘Tussen fractiediscipline en de Grondwet die ‘zonder last’ voorschrijft.’

Dat verwees naar het begin van de breuk tussen hem en de fractie: via een interview in Trouw pleitte Özdil voor afschaffing van het leenstelsel voor studenten, dat vier jaar geleden juist met steun van GroenLinks werd ingevoerd. Toen Klaver dit daarna met Özdil wilde bespreken, zou Özdil hebben geprobeerd het gesprek op te nemen op zijn telefoon. Daarmee was het vertrouwen beschaamd, vond Klaver.

De tekst in de speech is nog gelardeerd met andere verwijzingen naar Klaver, met zinnetjes als ‘daar baal ik van’ en ‘kei- en keihard werken’.

Klaver keek in de Tweede Kamerzaal even beteuterd, maar kon daarna meelachen met de rest van de Kamer. En hoewel het afscheid, zoals Klaver zei ‘lelijk’ was, knuffelden Özdil en hij herhaaldelijk bij het afscheid.