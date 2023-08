Özden Yalim (1946-2023) hielp Turkse vrouwen in Nederland hun draai te vinden

Özden Yalim. Beeld Familiearchief

Özden Yalim werd in 1946 in Turkije geboren in een intellectueel, progressief gezin en had vier zussen. In 1973 vertrok ze naar Den Haag voor een masteropleiding – in haar geboorteland werd haar dat verboden omdat ze bij studentenprotesten betrokken was geweest.

De vrijheid en de Nederlandse democratie spraken haar aan, maar ze schrok van de traditionele rolpatronen en de ondergeschikte positie van vrouwen in Nederland. In haar buurt was ze de enige vrouw die voltijd werkte en daar werd ze op aangesproken door haar Nederlandse buurvrouwen.

In die tijd kwam de gezinshereniging van Turkse gastarbeiders net op gang, vertelt oud-collega en later goede vriendin Paula Jansen. “Özden zag dat er voor de Turkse vrouwen die hun man achterna waren gereisd bar weinig was geregeld.”

Yalim ging daarom werken bij het Nederlands Centrum Buitenlanders, waar ze Jansen leerde kennen. Samen verzorgden ze bijvoorbeeld taallessen en trainingen over zowel de arbeidsmarkt als de maatschappij.

“Dat was niet eenvoudig,” zegt Jansen. “Veel Turkse vrouwen zaten in een geïsoleerde positie. Ze hadden weinig contact met de Nederlandse samenleving, hun mannen hielden hen vaak thuis. Özden was er heel goed in om vrouwen te stimuleren toch te komen. Ze werd al snel volstrekt onmisbaar.”

Luisterend oor

Maar Yalim wilde ook grote stappen zetten, dus zocht ze het hogerop. In die tijd kregen de vrouwen van gastarbeiders bijvoorbeeld geen zelfstandige verblijfsvergunning. “Die mannen woonden hier vaak al jaren, pas daarna kwamen de vrouwen en kinderen. Dat was natuurlijk niet simpel in zo'n familie, dus werd er ook weleens gescheiden. Dat was een ramp. Want de vrouw moest terug.”

Door te demonstreren en aan te kloppen bij de juiste ministeries zorgde Yalim er mede voor dat dit werd aangepast.

Yalim geloofde erin dat achter elke succesvolle vrouw nóg meer succesvolle vrouwen staan. Daarom richtte ze de Turkse Vrouwen Vereniging in Nederland op en organiseerde ze tientallen initiatieven, acties en projecten. Ze koppelde mensen aan elkaar, gaf advies, bood een luisterend oor. Zo werd ze een moederfiguur en rolmodel voor talloze vrouwen.

Zo ook voor Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ghorashi vluchtte eind jaren tachtig als 26-jarige activist van Iran naar Nederland. Toen ze naar een VN-vrouwenconferentie in Peking wilde, vroeg ze Yalim (die ook actief was bij die conferenties) om advies. “Ik was erg onder de indruk van haar,” zegt Ghorashi. “Ze was heel professioneel, straalde zo veel kracht uit. En ze was de eerste vrouw op zo'n hoge positie die ik tegenkwam die een migratieachtergrond had.”

Clash

Ghorashi was na aankomst in Nederland behoorlijk teleurgesteld over het eenzijdige beeld dat van haar als vrouw met een islamitische achtergrond bleek te bestaan. “Je wordt gereduceerd tot iets wat je absoluut niet bent: passief, onderdrukt door een man. Toen ik Özden zag, dacht ik: wow, misschien kan ik ook zoiets bereiken. Ze gaf me veel hoop, want zij vocht tegen die beeldvorming.”

Yalim had precies die clash ervaren, vertelt vriendin Paula Jansen. “Ineens was ze geen hoogopgeleide student meer, maar een migrantenvrouw. Dat vond ze heel naar.”

In 1991 werd Yalim directeur van de Amsterdamse Vrouwen Vakschool. “Een algemene instelling voor vrouwen in een achterstandsituatie, niet alleen voor buitenlandse vrouwen,” zegt Jansen. “Ze wilde álle vrouwen een vak laten leren waarmee ze goed werk konden vinden. Ze heeft dus niet alleen voor een selectief groepje veel betekend, maar voor de gehele Nederlandse vrouwenemancipatie.”

Yalim was eigengereid en zelfverzekerd. Haar mening stak ze niet onder stoelen of banken. Zo heeft ze in de jaren tachtig, toen ze bij het Nederlands Centrum Buitenlanders werkte, een pittige brief gestuurd dat het maar eens afgelopen moest zijn met Zwarte Piet tijdens de jaarlijkse Sinterklaasviering. “Als antwoord daarop kregen we een zwarte Sinterklaas. We hebben er vreselijk om gelachen.”

Gedoe

Volgens Ghorashi kon ze ook ronduit lastig zijn, maar op een goede manier. “Ze heeft zelf ooit gezegd: ik ben een moeilijke vrouw. Als Özden binnenkomt, is er altijd gedoe. Maar die mensen heb je juist nodig als je iets wilt veranderen. Om patronen te ontregelen moet je lastige vragen stellen, vooral aan beleidsmakers. Özden deed dat twintig jaar geleden al, toen weinig mensen dat durfden.”

Yalim werkte de laatste jaren bij stichtingen, zat in besturen, werkgroepen en adviesraden. “Momenteel is er in Amsterdam een enorme influx van hoogopgeleide Turken,” vertelt haar dochter Alev Kutluer. “Daar bemoeide ze zich dan weer mee.”

Na haar scheiding verhuisde Yalim van Maarssen naar Amsterdam. Ze wilde hier eigenlijk altijd al wonen. Ze was dol op de sfeer, de diversiteit en vooral de kunst en cultuur. “Meerdere dagen per week zat ze in het theater, museum of de bioscoop.”

Tweeënhalf jaar geleden werd Yalim ziek: kanker. Ze genoot tot op het laatst van haar (klein)kinderen en alles wat Amsterdam te bieden heeft. “Ze heeft geleefd zoals zíj wilde leven. Toen dat niet meer ging, vertrok ze.”