Oxford-vaccin scoort ‘fantastisch’ in nadere analyse

Als iemand een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin heeft gekregen, wordt de transmissie van het virus met liefst twee derde verminderd, zou blijken uit een onderzoek onder vrijwilligers van de vaccinstudies in het Verenigd Koninkrijk. Na een tweede dosis is de besmettelijkheid 50 procent lager dan zonder vaccin. Het is voor het eerst dat een studie aantoont dat een gevaccineerd iemand een ander minder snel besmet met corona.

76 procent na eerste prik

Bovendien beschermt het aan de universiteit van Oxford ontwikkelde vaccin na meer dan 22 dagen na de eerste prik voor 100 procent tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden, schrijven Oxford en AstraZeneca in een persbericht. Al na die eerste dosis wordt tot wel 76 procent bescherming tegen het virus opgebouwd. Nog meer goed nieuws: voor de effectiviteit is het gunstig om de tweede prik uit te stellen, zelfs tot meer dan twaalf weken. Na die tweede prik stijgt de effectiviteit tot 82 procent.

Dat zou betekenen dat beschikbare voorraad van het vaccin, dat ook door Nederland is aangekocht, in het begin kan worden gebruikt om zoveel mogelijk mensen een eerste prik te geven.

Studie in drie landen

De nieuwe analyse van de vaccinstudies is nog niet peer reviewed (door vakgenoten gecontroleerd). In de analyse zijn de resultaten van een studie met 17.177 vrijwilligers in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië onderzocht. Van die deelnemers kregen 332 mensen het coronavirus. In het merendeel van de gevallen betrof dat mensen die een placebo hadden gekregen, en niet het vaccin zelf.

Volgens Mene Pangalos, topman bij AstraZeneca, bewijzen de resultaten opnieuw dat ‘ons vaccin beschermt tegen ernstige ziekte en dat het mensen uit het ziekenhuis houdt’. “En, daarbij, het uitstellen van de tweede dosis verhoogt niet alleen de effectiviteit, maar maakt ook mogelijk dat meer mensen snel worden gevaccineerd.”

Fantastisch

Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, noemt de nieuwe resultaten ‘fantastisch’. “We weten nu dat het Oxford-vaccin de verspreiding van het virus vermindert en dat het ons uit de pandemie zal helpen,” zei hij vanochtend tegen de BBC. Wetenschappers waarschuwen dat het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken en dat er nog meer onderzoek nodig is.

Het vaccin van AstraZeneca werd door Nederland lang gezien als hét middel dat de weg zou wijzen naar het einde van de coronacrisis. Al in het eerste kwartaal van dit jaar werd gerekend op 4,5 miljoen doses. Dat veranderde toen AstraZeneca onlangs bekendmaakte dat die eerste leveringen 60 procent lager uit zouden vallen. Het kabinet houdt in het eerste kwartaal nu rekening met 1 tot 1,5 miljoen doses, te beginnen met een levering van bijna 125.000 vaccins volgende week.

Kiezen tussen groepen

De Gezondheidsraad brengt morgen een advies uit over de bestemming van de eerste vaccins. Gedacht wordt aan het vaccineren van zorgpersoneel, ‘jongere ouderen’ tussen de 60 en 65 jaar en mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie. Door de tegenvallende leveringen zal er wel tussen die groepen gekozen moeten worden.

Het vaccin werd vorige week goedgekeurd door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. Dat betekent dat de vaccinaties met het middel zodra er geleverd wordt, kunnen starten.