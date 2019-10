OVV: Krikke trad niet op bij vreugdevuur

Schade op de Boulevard door vliegende vonken afkomstig van het grote vreugdevuur op het strand tijdens de jaarwisseling. Beeld ANP

De gemeente Den Haag was ervan op de hoogte dat bouwers van twee vuurstapels op de stranden bij Duindorp en Scheveningen tijdens de afgelopen jaarwisseling de afspraken overtraden, maar deed niets. Dat blijkt uit een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdagmorgen publiceerde.

De bouwers gebruikten tegen de afspraken in vaten diesel en ‘andere brandversnellende middelen’ om het metershoge vuur aan te steken. Ook de omvang en hoogte van de brandstapel zijn flink overschreden. De brandstapel was tien meter hoger dan toegestaan en circa 1500 tot 2000 kubieke meter groter. Scheveningen kreeg daardoor op de nieuwjaarsnacht te maken met een regen van brandend hout. Auto’s, huizen en tuinen vatten vlam. De brandweer was de hele nacht in touw.

De OVV schrijft dat de brandweer en de gemeente het risico op vliegvuur niet goed op het netvlies hadden. ‘Dat is opmerkelijk, omdat een jaar eerder bleek dat noemenswaardig vliegvuur ontstond dat neerkwam op de boulevard.’

De afspraken waren volgens de OVV onduidelijk. ‘De gemeente deed welhaast zaken met een fictieve partij. De stichting was in de eerste plaats een papieren constructie voor het overleg met de gemeente.’

Burgemeester Pauline Krikke had voldoende mogelijkheid om in te grijpen toen de bouwers zich niet aan de afspraken hielden. Maar ze trad niet op. ‘Deze handelwijze werkte het overschrijden van grenzen in de hand, zeker in de context van de competitie tussen Scheveningen en Duindorp.’

Krikke trekt zich de kritiek aan. “Ik zal er in de toekomst alles aan doen om dit te voorkomen.”

Urenlang spoeddebat

Krikke, verantwoordelijk voor de veiligheid, zal het de komende weken zwaar krijgen in de gemeenteraad. Dat is niet voor het eerst. Vorig jaar kwam ze in de problemen toen ze de Syrische statushouder Malek F. een ‘verwarde persoon’ noemde, onmiddellijk nadat hij drie mensen had neergestoken. De politie sprak vlak daarna over ‘een terroristisch motief’.

Als burgemeester van Arnhem kwam de voormalige VVD wethouder van Amsterdam regelmatig in aanvaring met de raad. Zij moest zich zelfs verantwoorden in een ‘openbaar functioneringsgeprek’. Daar stelde men koeltjes vast: zelfreflectie is niet het sterkste punt van de burgemeester. In Amsterdam vertrok zij al na een jaar als directeur van het Scheepvaartmuseum, nadat het voltallig managementteam een brandbrief naar de raad van toezicht had gestuurd, waarin Krikke gebrek aan ‘kennis, ervaring en vaardigheden’ werd verweten.

In Den Haag lopen de gemoederen intussen hoog op. Vannacht nam de raad van Den Haag na een urenlang spoeddebat een motie van wantrouwen aan tegen wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui die verdacht worden van omkoping en corruptie. Ze zouden ondernemers hebben geholpen in ruil voor geld.

Dinsdag doorzocht de rijksrecherche hun werkkamers in het stadhuis, hun huizen en ook de werkplekken van enkele ambtenaren zijn doorzocht. Na de invallen hebben VVD, D66 en GroenLinks geen vertrouwen meer in hun coalitiepartner Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De samenwerking hebben ze beëindigd, met een bestuurloos Den Haag als gevolg.