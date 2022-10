OVV keek naar avondklok, mondkapprotocol en vaccinatiestrategie: wat ging er mis bij tweede coronagolf?

Vanaf zaterdag 23 januari 2021 gold een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur. Beeld ANP

In het eerste deel van de corona-evaluatie oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in februari al streng. Nederland was niet klaar voor een pandemie, draaiboeken waren amper geoefend en beslissers verloren zich in de eerste golf in een medische tunnelvisie.

En het oordeel zal weer stevig zijn. Na het vertrek van voorzitter Jeroen Dijsselbloem kiest de OVV ervoor om dit rapport te presenteren zonder grote persconferentie, maar de impact op het Binnenhof kan weleens groter zijn. Bij deel I konden kabinet en OMT nog zeggen dat iedereen op de wereld overvallen werd door deze pandemie en dat paniek domineerde; in de nu onderzochte periode ligt de lat hoger. Maandenlang konden er lessen geleerd worden, uit binnen- en buitenland. En dat schept verplichtingen.

In deel twee (van drie) dat de OVV woensdagochtend presenteert, keken onderzoekers naar enkele deelonderwerpen in de periode van september 2020 tot juli 2021, onder meer vaccinatiebeleid, mondkapjesregels en avondklok.

1. Vaccinatiestrategie

Lang geloofden veel landen dat het Oxfordvaccin (AstraZeneca) als winnaar uit de mondiale strijd zou rollen. Het liep anders. AstraZeneca werd links en rechts ingehaald door de mRNA-prikken van Pfizer en Moderna, met grote logistieke gevolgen. De mRNA-prikken moesten in een diepvries, kleinschalig vaccineren via de huisarts – waar Nederland prat op gaat – bleek geen optie.

En dus moesten de regionale GGD’en opeens een megavaccinatieoperatie draaien. Pas in januari 2021 begon Nederland, met een achterstand op buurlanden (die later wel weer ingelopen wordt overigens). Het lange tijd wedden op één vaccin en één methode om de campagne uit te voeren, past in het patroon van te weinig scenario’s voorbereiden en uitwerken.

2. Avondklok

De vermaledijde avondklok kwam er begin 2021 alsnog. Chagrijnig stemde de Tweede Kamer in met het straatverbod in de avond en de nacht, na het eerste coronajaar waarin Nederland nog pronkte met de intelligente ‘polderlockdown’ zonder al te heftige vrijheidsbeperkingen.

De gehate avondklok steunde ook nog op een juridisch wankel bouwwerk, zo bleek toen de corona-activisten rond Willem Engel het instrument bijna naar de prullenbak procedeerden. En nog altijd is onduidelijk wat een avondklok precies bijdraagt aan remming van een virus. Saillant is dat uitgerekend Ernst Kuipers straks als verantwoordelijk minister van de OVV precies dezelfde kritiek voor de kiezen krijgt die hij zelf expliciet ventileerde als ‘chef bedden’. In zijn vorige rol stelde Kuipers namelijk nog dat er ‘geen enkel effect’ te merken was van de avondklok bij de ziekenhuisopnames.

3. Mondkapjesregels

Kapje op, kapje af, was in 2020 maandenlang een nationaal debat tussen virologen, gedragsexperts en politici. OMT-voorzitter Jaap van Dissel bleef maar benadrukken dat zo’n lapje stof voor de mond weinig bijdraagt in de bestrijding van het coronavirus. Maar Nederlanders die in de zomer de grens over gingen op vakantie, merkten massaal dat de mondkap elders allang ingeburgerd was.

Uiteindelijk moet het mondkapje dus ook in Nederland op in gemeentehuizen, winkels en andere publieke plekken. Hierbij is de rolverdeling tussen adviseurs en politiek een pijnpunt: de politiek verschuilt zich vaak achter de ‘witte jassen’ in het medisch-expertteam. Maar die bedienen zich soms juist weer van argumenten die niet-medisch zijn, zoals potentiële gedragseffecten of spullenschaarste.