OVV: gevaar voor grote schepen bij Waddenkust

Een sleepboot brengt twee overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe de haven binnen. Het containerschip MSC Zoe verloor in de nieuwjaarsnacht 281 containers in de Noordzee toen het de verkeerde zeevaartroute boven de Waddeneilanden pakte. Beeld ANP

Uit de bevindingen blijkt dat zeer grote schepen door een combinatie van getij, golven en wind de zeebodem zouden kunnen raken, aldus een woordvoerster van de OVV.

Het risico wordt dermate groot geacht, dat per direct een waarschuwing is afgegeven aan de kustwacht, de reders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om de vaarroute die bekendstaat als verkeersscheidingsstelsel Terschelling-German Bight ten noorden van de Waddeneilanden. Uit voorlopige modelberekeningen en bassinproeven blijkt dat de schepen hier bij bepaalde omstandigheden grote domp- en slingerbewegingen kunnen maken, waardoor de afstand tussen het schip en de bodem te klein wordt.

Geen vaarverbod

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat een vaarverbod onder bepaalde weersomstandigheden momenteel niet aan de orde is. Wat voor schepen waar mogen varen, is iets dat internationaal wordt bepaald. Wel is de kustwacht gevraagd de scheepvaart op de hoogte te stellen van de risico’s, onder meer door deze op te nemen in de kaarten die door de scheepvaart worden gebruikt. Ook zullen schepen die bij slecht weer in de buurt komen, nog eens extra worden gewaarschuwd.

Door het ongeluk met MSC Zoe, varend onder Panamese vlag, sloegen begin dit jaar tijdens slecht weer honderden containers overboord. Van de 342 containers zijn er nog tientallen vermist. Veel spullen daaruit kwamen terecht en spoelen nog steeds aan op de nabije stranden. Ook vissers vinden nog regelmatig rommel hiervan in hun netten. Tal van natuurorganisaties maken zich zorgen over de route en willen dat het containervervoer duurzamer wordt en minder risico’s oplevert.

De OVV verwacht dat het eindrapport over de containerramp komend voorjaar klaar is.