OvJ noemt ontsnapping Omar L. ‘middelvinger naar de rechtsstaat’

Hoe raken vier Franse twintigers uit een Parijse banlieue betrokken bij de uitbraakpoging van een tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel? Dat was de vraag die maandag boven de markt hing in de rechtbank in Zutphen. Veel wilden de vier mannen die op 19 januari van dit jaar Omar L. uit gevangenis De Ooyerhoek probeerden te bevrijden er ook tijdens de behandeling van hun strafzaak niet over kwijt.

De enige die er wat over vertelde was de Franse gemeente-ambtenaar Bilal L.“Ik ben benaderd door iemand die me heeft gevraagd om iemand uit een asielzoekerscentrum te halen,” vertelde hij. De vraag zou hem gesteld zijn tijdens een bezoek aan Amsterdam. Door wie wilde hij niet zeggen. Hoeveel zou hij er voor zou krijgen? Dat wist hij niet.

Was hij ervan op de hoogte dat hij iemand moest bevrijden die tot levenslang veroordeeld was wegens betrokkenheid bij liquidaties? “Wie het was heb ik pas gehoord nadat mijn advocaat mij in de gevangenis is komen bezoeken. Ik was geshockeerd toen ik hoorde wie het was.” Volgens zijn advocaat wil L. sindsdien niets meer zeggen.

Uitstekend voorbereid

Bilal L. gooide bij de uitbraakpoging een aantal fakkels onder een gestolen bus die bij de poort van de P.I. geparkeerd was. “Om rook te veroorzaken,” zo stelde hij maandag. Op dat moment waren drie medeverdachten al op de binnenplaats van de gevangenis. Doordat een van hen tijdens het bezoekuur een vogelkooitje tussen de deur wist te plaatsen, wisten ze naar binnen te glippen. Binnen probeerden ze met een slijptol een tweede toegangspoort open te zagen. “Het leek wel een oorlogsgebied,” zo verklaarde een PIW-er. De schade aan het gebouw bedroeg uiteindelijk 170.000 euro.

Op dat moment liep Omar L. al over de binnenplaats. Nadat de verdachten tevergeefs probeerden om een ander hek te slechten, werd de uitbraakpoging afgeblazen. Na een wilde achtervolging waarbij ook de Duitse politie betrokken was, werden de vier Fransen aangehouden. In een van de vluchtauto’s werden vier bivakmutsen gevonden. Die waren een dag daarvoor bij een legerdump in Amsterdam gekocht door een nog onbekend gebleven man.

Volgens de officier van justitie was de uitbraak uitstekend voorbereid. “Er waren gestolen auto’s, er was gereedschap en er was nagedacht over een vluchtroute.” Hij kwalificeerde de poging als ‘een dikke middelvinger naar de rechtsstaat.’

De uitbraakpoging is volgens het OM tekenend voor de verharding georganiseerde criminaliteit. “Het haalt het niet bij moord op Derk Wiersum of de moord op de broer van de kroongetuige. Maar het is tekenend voor het verhardende klimaat waarin criminelen denken dat ze de dienst kunnen uitmaken.” Het verhaal dat de verdachten dachten dat ze een asielzoeker gingen bevrijden, verwees hij naar het rijk der fabelen. “Deze uitbraak is besteld door Omar L. en zijn criminele contacten. Als je als Fransman naar Zutphen gaat om iemand te helpen bevrijden, weet je dat het niet om een winkeldief gaat.”

Uithaal naar advocatuur

De officier haalde ook nog uit naar de advocatuur. De verdachten hadden volgens hem aanvankelijk piketadvocaten toegewezen gekregen, maar die werden snel vervangen door de huidige raadslieden. “Zo werkt georganiseerde criminaliteit.” Die opmerking veroorzaakte de nodige wrevel bij Jan Hein Kuijpers, de advocaat van Alberic G. “Dat neem ik u zeer kwalijk.” Raadsman Jan Vlug maakte bezwaar dat hij werd neergezet als ‘loopjongen van de georganiseerde misdaad’. Daarnaast hekelde hij de ‘populistische’ toon van het requisitoir en het feit dat daarin de zaak Wiersum aangehaald werd.

De officier van justitie nam de uitspraken niet terug. Hij eiste 4,5 jaar gevangenisstraf tegen de twee verdachten. Maandagmiddag wordt de zaak tegen de andere twee verdachten behandeld.