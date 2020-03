Overzicht: Nederland heeft weekend - op 1,5 meter afstand

Waar de stranden en parken een week geleden nog vol zaten, lijken Nederlanders dit weekend gehoor te geven aan de richtlijnen rond het coronavirus. Mensen blijven thuis of houden zich aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand.

Half Nederland leek er vorig weekend op uit te trekken. Naar markten, naar bossen, naar stranden. Ook in Amsterdam ging het mis. Hordes belangstellenden vergaapten zich aan de bloeiende bloesems in het Amsterdamse bos. De Dappermarkt en de Albert Cuyp stonden vol koopjesjagers, het Vondelpark bleek voor veel sportievelingen de ideale locatie voor yogaklasjes en bootcamplessen.

De andere helft van Nederland viel over hen heen. Zondag werd zelfs een dwingende NL-alert uitgestuurd waarin werd opgeroepen toch vooral de regels in acht te nemen. Kees van den Bos, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht, had een verklaring. De ernst van de situatie drong simpelweg te weinig door. “We wanen ons onkwetsbaar.”

Hoe anders is het beeld dit weekend. Nederlanders lijken zich aardig te houden aan het advies van de overheid. Ondanks het fraaie voorjaarsweer bleef het overwegend rustig op de stranden, zo meldde onder meer de gemeente Noordwijk.

Staatsbosbeheer zag een wisselend beeld. Op veel plekken was het rustig. Daar waar het wel druk was, hielden de meeste mensen zich keurig aan de voorschriften.

Dat leverde bijzondere beelden op.

Op het strand bij Duindorp hielden mensen netjes afstand. Beeld ANP

Beeld ANP

Ook op de bollenvelden hielden bezoekers zich aan de richtlijnen van het RIVM. Beeld ANP

Beeld ANP

Ook bij het bootcampen geldt: 1,5 meter afstand. Beeld ANP