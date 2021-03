Overzicht maatregelen: Lockdown blijft gelden, paar versoepelingen

Zwemlessen worden waarschijnlijk na 15 maart wel weer toegestaan. Beeld ANP

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart, dus ook de avondklok en bezoekbeperkingen:

Avondklok en bezoekbeperkingen

- Door de avondklok blijft het verboden om tussen 21.00 uur en 04.30 uur naar buiten te gaan. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenenonderwijs in het examenjaar zijn vanaf 3 maart uitgezonderd van de avondklok. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen geldt de avondklok niet.

- Ontvang thuis maximaal één persoon per dag.

Reizen

- Blijf zoveel mogelijk thuis.

- Het negatieve reisadvies voor het buitenland wordt verlengd tot 15 april. Het kabinet komt op 23 maart met een nieuw reisadvies voor de maand mei. Mogelijk is er dan ook meer duidelijk over de zomervakantie.

Het kabinet doet een paar kleine aanpassingen op de al bestaande maatregelen. Per dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen:

Zwemles

- Zwemles is dan mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Winkelen op afspraak

- Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn of één klant per 25 vierkante meter. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal mogen er vijftig klanten tegelijk in de winkel zijn.

- Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak moeten maken en dat de winkel werkt met tijdvakken van minimaal tien minuten.

Sporten

- Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband zonder 1,5 meter afstand te houden.

- De gemeente kan buiten de sportaccommodaties om meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten.

Theorie-examens

- Op locatie mogen weer theorie-examens en –lessen worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van bepaalde beroepen of voor bepaalde bedrijven.

- Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen.

Inreisverbod verruimd

- Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. De lijst met uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van toepassing. Dat betekent dat de volgende groepen weer Nederland mogen inreizen: zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden.

Het kabinet doet ook een paar kleine aanpassingen op de al bestaande maatregelen die eerder dan 16 maart gaan gelden:

Bezoekregeling verpleeghuizen

- Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. Deze aanpassing gaat per direct in.

Reizen

- Het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk wordt opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. Vanaf dinsdag 9 maart 00.01 uur Nederlandse tijd geldt de regel niet meer.

- De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.

Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland. Die kunnen alleen doorgaan als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart wordt hierover een besluit genomen.

Terrassen

- Horecaondernemers mogen dan de buitenterrassen openen, onder bepaalde voorwaarden. Zo is bijvoorbeeld registratie, een check-gesprek en placering verplicht.

- En er mogen maximaal vijftig mensen op een terras zitten.

Detailhandel

- Er komt dan mogelijk meer ruimte voor het verder opengaan van winkels.

Bezoek

- Er mogen twee mensen (vanaf 13 jaar) per dag op bezoek komen.

Onderwijs

- Onder voorwaarden wordt er meer mogelijk voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Studenten mogen dan maximaal één dag per week fysiek onderwijs krijgen.

Op 23 maart is de volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 30 maart mogelijk is.

Vaccinaties bieden perspectief, maar het hoge aantal coronabesmettingen geeft nu geen ruimte voor versoepelingen. Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.



