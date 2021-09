Oververhitting huizenmarkt houdt aan: sterkste prijsstijging in 21 jaar

In augustus zijn koopwoningen 17,8 procent duurder geworden dan een jaar eerder. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De afgelopen zes maanden stegen de prijzen van koopwoningen telkens met dubbelcijferige percentages tot nieuwe recordhoogtes. Een woning is nu gemiddeld 78 procent duurder dan in 2013, toen de huizenprijzen hun dieptepunt bereikten.

In augustus wisselden ook minder woningen van eigenaar. Het aantal woningverkopen daalde met 9 procent tot 17.257 transacties, maakte het CBS samen met het Kadaster bekend. Het gaat daarbij om bestaande huizen, nieuwbouw wordt niet meegerekend.

Een eigen woning wordt door de forse stijgingen voor steeds minder mensen betaalbaar. Daarmee is het een van de grootste politieke thema’s voor een nieuw te vormen regering. Om het tekort aan woningen op te lossen stelt het demissionaire kabinet nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar om de woningbouw aan te jagen, werd bekend op Prinsjesdag. Maar in zijn Troonrede zei koning Willem-Alexander dat de overspannen woningmarkt een probleem is dat niet snel op te lossen is.

Verschillende organisaties stelden in reacties op Prinsjesdag dat het extra miljard nog lang niet genoeg is om de woningnood tegen te gaan. Makelaarsvereniging NVM pleit voor harde prestatieafspraken tussen overheden. Directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw waarschuwde dat het aantal opgeleverde huizen dit jaar zal blijven steken op 63.000, terwijl er jaarlijks zo’n 100.000 woningen bij zouden moeten komen. Volgens hem is er ook een gebrek aan bouwlocaties.

Maar anderen wijzen erop dat een gebrek aan huizen niet de voornaamste oorzaak is van de steeds sterkere stijging van de huizenprijzen. Zo zijn ook de hypotheekrentes historisch laag en kunnen huizenkopers meer lenen bij de bank. Door lage rentes wordt een huis als belegging bovendien interessanter doordat obligaties weinig opleveren. Daarnaast pleiten critici, waaronder president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, voor het sneller afbouwen van voordeeltjes voor huizenkopers zoals de hypotheekrenteaftrek.