Overmars weg als adviseur omstreden cryptobedrijf

Marc Overmars tijdens een training van Ajax. Beeld ANP

“Ik had me er vooraf beter in moeten verdiepen,” liet Overmars dinsdagochtend aan de woordvoerder weten als toelichting op zijn besluit.

Eerder zei de club dat het een ‘privéaangelegenheid’ betrof en dat het adviseurschap van de directeur voetbalzaken op een laag pitje stond. De raad van commissarissen wil niet reageren op vragen van Het Parool over de kwestie.

Piramidespel

Dit voorjaar werd Overmars gepresenteerd als adviseur van Xpose Protocol, een bedrijf in cryptomunten, waarvan de eigenaren zich in anonimiteit hullen. De koers liep heel snel op, maar ook weer heel snel terug. Journalisten die de cryptowereld op de voet volgen waarschuwden dat het mogelijk een soort piramidespel betrof, waarbij de oprichters snel cashen en veel beleggers met verliezen worden opgezadeld.

Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers is kritisch over de opstelling van Ajax. Ze plaatst vraagtekens bij de stelling dat het een ‘privéaangelegenheid’ is. “Je ziet wat er gebeurt,” zegt ze in een verwijzing naar berichtgeving van onder meer Het Parool, BNR en het tv-programma Radar over de nevenfunctie van Overmars. “De ogen zijn erop gericht en Ajax wordt in verband gebracht met iets dat lijkt op een piramidespel.”

Olfers meent dat de toezichthouders zich hadden moeten afvragen of het wenselijk is dat het ‘merk Ajax’ geassocieerd kan worden met zoiets als een piramidespel. “Ik vraag me af wat het wegingskader is op basis waarvan Ajax dit soort nevenfuncties accordeert.”

Wiskundige Bert Slagter, verbonden aan de website LekkerCryptisch, sprak eerder in Het Parool van ‘één grote scam’. “Ze zetten influencers in om hype te creëren, zodat veel mensen instappen, deden beloftes die te mooi waren om waar te zijn.”

Cryptobedrijven opereren vaak in een juridisch niemandsland. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt geen wettelijke grondslag te hebben om op te treden tegen dit soort praktijken.